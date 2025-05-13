Sokak hayvanları için 2 bin kisirlaştirma hedefi

Toplantının öne çıkan gündem maddelerinden biri, sokak hayvanlarıyla ilgili başlatılan kısırlaştırma projesi oldu. 2024 Kasım ayında meclis kararıyla ihale süreci başlatılan proje kapsamında, 2 milyon 560 bin TL ihale bedeli ile yüklenici firmaya işyeri teslimi yapıldı. Proje çerçevesinde Adıyaman genelinde yaklaşık 2 bin sokak hayvanının kısırlaştırılması hedefleniyor. Başkan Tutdere, ihtiyaca göre bu sayının yüzde 20 oranında artırılabileceğini belirtti.

Sokak hayvanlarının artan nüfusunun hem çocuklar hem de vatandaşlar açısından oluşturduğu risklere değinen Başkan Tutdere, şunları söyledi:

“Biz bu konuda adım attık. Şu ana kadar Adıyaman Belediyesi olarak kendi imkânlarımızla 500’e yakın hayvanı kısırlaştırdık. Aynı zamanda 5 bin metrekare üzerine kurulu modern bir hayvan barınağımızda da sahipsiz hayvanların bakım ve tedavisini sürdürüyoruz.”

Toplantıda ayrıca, tüm ilçe ve beldelerin ihtiyacına cevap verecek nitelikte, yüksek depolama kapasiteli modern bir katı atık tesisi için yürütülen fizibilite çalışmaları da gündeme geldi. Yer tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Başkan Tutdere, şunları kaydetti:

“Şehrimizin giriş ve çıkışlarında, yol kenarlarında gelişigüzel dökülen çöpler artık hepimizi rahatsız ediyor. Bu nedenle Adıyaman’a yakışır, çevresel etkileri minimize edilmiş, yasal sorunlar yaşanmadan kurulabilecek bir katı atık tesisi için tüm belediyelerimizle birlikte güçlü bir iş birliği yapmamız gerekiyor. Yer tespiti için Milli Emlak’la birlikte çalışıyoruz.”

Toplantının açılışında belediye başkanlarına hitap eden Tutdere, birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Sayın belediye başkanlarım ve encümen arkadaşlarım; kentimizin dört bir yanında zorlu koşullar altında büyük bir mücadele veriyorsunuz. Depremin yaralarını sarmak ve şehrimizi yeniden yaşanabilir kılmak için hep birlikte çalışıyoruz. Birlik olarak bütçemiz sınırlı olsa da kamu yararını gözeterek kaynaklarımızı verimli kullanmaya gayret ediyoruz.”

Toplantıda encümen seçimleri de yapıldı. Mevcut encümenler oy birliği ile yeniden seçildi.

Kaynak : PHA