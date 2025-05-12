“PKK’nın tarihi misyonu tamamlandı”

Kongreye 232 delegenin katıldığı belirtilen bildirgede, kararların yeni bir dönemin başlangıcı olduğu ifade edildi. Örgütün kuruluş gerekçesinin artık demokratik siyasetle çözüm aşamasına geldiği değerlendirilerek, “PKK’nın tarihi misyonu tamamlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Silahlı mücadeleye son verildi

Sonuç bildirgesinde, “PKK 12’nci Kongresi, pratikleşme süreci Önder Apo tarafından yürütülmek üzere, örgütsel yapının feshi ve silahlı mücadele yönteminin sonlandırılması kararlarını almıştır. Halkımızın bu kararı herkesten daha iyi anlayacağına inanıyoruz” denildi. Açıklamada demokratik mücadele dönemine geçildiği, kadınlar, gençler, emekçiler ve farklı inanç grupları başta olmak üzere tüm toplum kesimlerinin sürece dahil olmasının önemine dikkat çekildi.

TBMM ve siyasi partilere çağrı

Bildiride, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile siyasi partilere, demokratik siyaset hakkının tanınması ve sürecin hukuki güvence altına alınması çağrısında bulunuldu. Abdullah Öcalan’ın süreci yönlendirmesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye solu ve uluslararası topluma mesaj

Kongre bildirgesinde, Türkiye'deki sol-sosyalist yapılara da çağrı yapılarak, sürece destek olunması istendi. 1970’li yılların devrimcilerinden Deniz Gezmiş’in “Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği” sözüne atıfta bulunuldu. Uluslararası güçlere de “demokratik çözüme engel olmama ve sürece yapıcı katkı sunma” çağrısı yapıldı.

Sürecin arka planı: Bahçeli'nin çağrısı ve İmralı görüşmeleri

PKK’nın fesih kararı, uzun süredir devam eden görüşmelerin ve siyasi çağrıların ardından geldi. 2024 yılı Ekim ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan’a seslenerek örgütün feshedilmesi ve silahlı mücadelenin sonlandırılması yönünde çağrıda bulunmuştu. Bu çağrı, sürecin önemli bir eşiği olarak kaydedildi.

Aralık 2024’te DEM Parti heyeti, İmralı Cezaevi’nde Öcalan ile görüşmeler gerçekleştirdi. 27 Şubat 2025’te Öcalan, PKK’ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı yaptı. 1 Mart 2025’te PKK tarafından tek taraflı ateşkes ilan edildi. 5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenen 12. Kongre’de alınan kararla süreç yeni bir evreye taşındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği ve hükümetin yaklaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Terörsüz Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla süreci sahiplenerek devlet politikası haline getirdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bahçeli’nin çağrısı ve Erdoğan’ın liderliğiyle şekillenen sürecin, “millet-devlet birlikteliğinin” önemli bir yansıması olduğunu belirtti. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da “Türkiye, terör belasından kurtulma hedefinde kararlı adımlarla ilerliyor” açıklamasında bulundu.

İmralı heyeti ve Öcalan’ın etkisi

DEM Parti'den oluşan İmralı heyeti tarafından sürdürülen temaslar, Öcalan'ın kamuoyuna yansıyan çağrısını mümkün kıldı. Heyetin düzenli olarak yaptığı görüşmelerde alınan mesajlar, örgütün kongresinde şekillendirilen kararın altyapısını oluşturdu. PKK’nın silahlı mücadeleye son vermesi ve fesih ilanı bu temasların bir sonucu olarak değerlendirildi.

Ulusal ve uluslararası yankılar

Karar, yurt içi ve yurt dışında yankı buldu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Uluslararası basın ise gelişmeyi “tarihi bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi.

Sürecin izlenmesi ve kalıcı barış beklentisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, alınan kararların sahaya yansımasının dikkatle takip edileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, “Terörsüz Türkiye” hedefinin bir sonuç değil, yeni bir başlangıç olduğunu ifade ederek, demokrasi ve hukuk alanında reformlara işaret etti.

Kaynak : PHA