AFAD verilerine göre, depremlerin merkez üssü Gümüşhacıköy ilçesi olurken, ilk depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. İkinci sarsıntının da aynı bölgede ve benzer derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Bölgedeki bazı vatandaşların sarsıntıları hissederek kısa süreli panik yaşadığı öğrenildi. Şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybına ilişkin resmi açıklama yapılmazken, yetkililer gelişmeleri takip ettiklerini ve saha taramalarının sürdüğünü belirtti.

AFAD ve ilgili kurumların olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardığı öğrenildi.

Kaynak : PHA