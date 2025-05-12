Yıldırım açıklamasında, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan sürecin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğiyle şekillendiğini ifade ederek, “Millet ve devletin el ele yürüdüğü Terörsüz Türkiye yolculuğunun, ülkemiz ve bölgemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Tüm izlerin sahadan silinmesi önemlidir”

Yıldırım, uzun yıllardır Türkiye’ye acılar yaşatan bölücü terör örgütünün tüm izlerinin sahadan tamamen silinmesi gerektiğini vurgulayarak, alınan kararın sözde kalmaması ve sahaya yansımasının toplumsal barış açısından kritik olduğunu belirtti.

Açıklamasında kısa süre önce hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder’in ismine de yer veren Yıldırım, “Sürecin inşasında emeği geçen tüm kişi ve kurumlara ülkemiz ve milletimiz adına teşekkür ederim” dedi.

“Birlik ve kardeşlik içinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu büyütmeliyiz”

Farklılıkların ayrışma değil, birlik ve kardeşliğe vesile olması gerektiğini ifade eden Yıldırım, “Tüm enerjimizi kalkınmaya, toplumsal barışa ve Türk Dünyası’yla birlikte Türkiye Yüzyılı vizyonunu büyütmeye yönlendirmeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.

Binali Yıldırım kimdir?

Binali Yıldırım (d. 20 Aralık 1955, Günalan, Gölova, Sivas), Türk mühendis ve siyasetçidir. Türkiye'nin 27. ve son başbakanı, 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üçüncü Genel Başkanıdır.

1994-2000 yılları arasında İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Genel Müdürlüğü yapan Yıldırım, 2002 yılında AK Parti’den İstanbul Milletvekili olarak TBMM’ye girmiştir. 2002-2013 ve 2015-2016 yılları arasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevini yürütmüş, Marmaray ve Yüksek Hızlı Tren gibi büyük altyapı projelerinde etkin rol oynamıştır.

2014-2015 yıllarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını üstlenen Yıldırım, Mayıs 2016’da Ahmet Davutoğlu’nun istifasının ardından AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan olarak 65. Hükûmeti kurmuştur. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi döneminde başbakanlık görevindeydi.

2017 anayasa değişikliği referandumunun ardından başkanlık sistemine geçilmesiyle başbakanlık görevi sona ermiş, Temmuz 2018’de TBMM Başkanı olarak seçilmiştir. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına AK Parti adayı olarak iki kez gösterilmiş, ancak seçilememiştir.

12 Kasım 2021 tarihinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanlığı görevine atanmıştır. Halen AK Parti’de siyasi çalışmalarını sürdürmektedir.

Kaynak : PHA