Adıyaman’ın ev sahipliğinde gerçekleşen yarışmalara, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 33 kulüp ve 980 sporcu katıldı. Sahne alan ekipler, sergiledikleri muhteşem gösterilerle izleyenlere unutulmaz bir gün yaşattı.

Halk Oyunları Anadolu’nun zengin kültürünü dans ve müzik eşliğinde sahneye taşıyarak şampiyonluk için tüm hünerlerini sergiledi. Renkli kıyafetler, ritmik figürler ve coşkulu performanslarla salon adeta bir kültür şölenine dönüştü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, etkinlik sonunda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye’nin farklı illerinden gelerek kültürümüzü, düğünlerimizi, sevinç ve hüzünlerimizi yansıtan halk oyunları, gelecek nesillere bırakacağımız en büyük kültürel miraslardan biridir. Antrenörlerimizi bu önemli görevi layıkıyla yerine getirdikleri için kutluyorum. Bir kültür başkenti olan Adıyaman’da, farklı bölgelerimizin danslarını ve kıyafetlerini sahneleyen ekiplerimizi gönülden tebrik ediyorum.”

Keleş, bu tür organizasyonların ilin tanıtımına da büyük katkı sağladığını vurgulayarak, “Binlerce genç, bu vesileyle şehrimizi, kültürümüzü ve insanımızı yakından tanıma fırsatı buldu. Bizler her zaman büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya hazırız” dedi.

Yarışma sonunda dereceye giren kulüplerin kupa ve madalyaları, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan ile Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri ve Adıyaman Halk Oyunları İl Temsilcisi Celal Bilir tarafından takdim edildi.

Grup yarışmalarında derece elde eden kulüpler, ilerleyen tarihlerde yapılacak Türkiye finallerinde sahne alarak birincilik için mücadele edecek.

Dereceye Giren Kulüpler ve Takımlar:

1-Minikler Düzenlemeli Kategorisinde

1.Adana Gençlik Merkezi Sk.

2-Yıldızlar Düzenlemeli Kategorisinde

1.Kahramanmaraş Efsus Sk.

2.Hatay Depki Halk Oyunları Sk.

3-Minikler Düzenlemesiz Kategorisinde

1.Adıyaman Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Sk.

2.Adıyaman Gençlik Sk.

3.Kahramanmaraş Efsus Sk.

4-Yıldızlar Düzenlemesiz Kategorisinde

1.Hatay Depki Halk Oyunları Sk.

2.Adıyaman Tobb Yavuz Selim Ortaokulu Sk.

3.Adıyaman Türkiye Petrolleri Ortaokulu

5-Gençler Düzenlemeli Kategorisinde

1.Adana Cep Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Sk.

2.Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Sk.

6-Büyükler Düzenlemeli Kategorisinde

1.Adıyaman Gençlik Sk.

2.Adana Yüreğir Demir Sk.

7-Gençler Düzenlemesiz Kategorisinde

1.Adıyaman Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi SK. (Kadın)

2.Hatay Yurdum Sk. (Kadın)

3.Adana Büyükşehir Belediyesi SK. (Kadın)

1.Adana Cep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi SK. (Erkek)

2.Hatay Depki Halk Oyunları SK. (Erkek)

3.Adıyaman Besni SK. (Karma)

1.Hatay Depki Halk Oyunları SK. (Karma)

2.Adana Cep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi SK. (Karma)

8-Büyükler Düzenlemesiz Kategorisinde

1.Adıyaman Gençlik SK. (Kadın)

2.Adana Yüreğir Demir SK. (Kadın)

1.Adıyaman Halk Eğitim Merkezi SK. (Erkek)

2.Adana Turizm Folklor SK. (Erkek)

2.Adana Turizm Folklor SK. (Karma)

1.Adıyaman Halk Eğitim Merkezi SK. (Karma)

3.Hatay Yurdum SK. (Karma)

Kaynak : PHA