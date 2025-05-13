“Yerinde dönüşüm kısa sürede bitmemeli, süresi uzatılmalı”

Adıyaman’da 6 Şubat depremleri sonrası başlayan yeniden inşa sürecinde önemli bir yer tutan yerinde dönüşüm projelerine dair değerlendirmede bulunan Torunoğlu, başvurular için belirlenen 30 Haziran 2025 tarihinin uzatılması gerektiğini vurguladı. Torunoğlu şöyle konuştu:

“Şehirde hâlâ yaklaşık 11-12 bin bağımsız bölüm için başvuru yapılamadı. Kimi vatandaşlarımız belediyeden çap alamadı, kimilerinin ise miras, veraset gibi hukuki engelleri var. Eğer bu süre uzatılmazsa, hem vatandaşlarımız mağdur olacak hem de kentte boş ve atıl arsalar kötü görüntü oluşturacak. Ayrıca yerinde dönüşüm Adıyaman ekonomisine ciddi bir para sirkülasyonu sağlıyor. Bu proje hem hibe hem de kira desteğiyle kentte inşaat sektörünü canlandırdı. Kısa sürede bitmemeli, günün ekonomik koşullarına göre güncellenerek devam etmelidir.”

“Tekstil sektörü sipariş kaybediyor, kriz derinleşiyor”

Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların en büyük sorunlarından birinin maliyet artışı olduğunu söyleyen Torunoğlu, sektörün geleceğiyle ilgili kaygılarını şu sözlerle dile getirdi:

“Tekstil sektörü bizim lokomotif sektörümüz. OSB’deki firmaların yüzde 80-90’ı tekstil ile ilgileniyor. Ancak özellikle personel giderlerindeki dolar bazlı artış nedeniyle üretim yavaş yavaş Mısır’a kayıyor. Şu anda birçok fabrikamız sipariş alamadığı için kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu sadece işsizlik değil, ihracat açısından da büyük bir tehdit. Eğer bu kriz için hızlı bir çözüm üretilmezse, Adıyaman bu sektörde büyük yara alacak.”

“İnşaat sektörü canlı, 8 bin üyemizin 6 bini bu alanda”

Depremin ardından yeniden inşa sürecinin Adıyaman’da inşaat sektörünü hareketlendirdiğini belirten Torunoğlu, Oda üyelerinin büyük çoğunluğunun bu sektörde faaliyet yürüttüğünü söyledi:

“Şu anda 8 bin üyemizin yaklaşık 6 bini doğrudan ya da dolaylı olarak inşaatla ilgili işler yapıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın yerinde dönüşüm projesi çok başarılı oldu. Yerel müteahhitler bu sayede ciddi işler aldı. Ancak başvuru süresinin kısıtlı olması sektördeki bu canlılığı olumsuz etkileyebilir.”

“En büyük beklentimiz sulama projelerinin tamamlanması”

Tarım potansiyelinin daha verimli kullanılması için sulama projelerinin bir an önce tamamlanması gerektiğini söyleyen ATSO Başkanı, en büyük önceliğin bu olduğunu belirtti:

“Bana göre en öncelikli mesele sulama projelerinin tamamlanmasıdır. Barajlarımızın bir kısmı bitme aşamasında ama deprem bu süreçleri aksattı. Toprağımız suyla buluşursa, kırsala tersine göç başlayacak. Bu hem üretimi hem de istihdamı artıracak. Tarım, sanayiyle birleşince kentimiz güçlenecek.”

“Adıyaman’ın tanıtıma ihtiyacı var: Nemrut yılı çağrısı”

Turizmdeki potansiyelin yeterince kullanılamadığını vurgulayan Torunoğlu, Nemrut Dağı gibi dünya mirası alanlarının daha iyi tanıtılması gerektiğini söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımıza da ilettik. 2026 yılının ‘Nemrut Yılı’ ilan edilmesini talep ettik. Adıyaman gerçekten çok zengin kültürel mirasa sahip. Fakat tanıtım eksikliği yaşıyoruz. Bu potansiyel harekete geçirilirse hem şehir ekonomisine hem de istihdama büyük katkı sağlar.”

“Kuyulu OSB ile sanayide yeni bir döneme girilecek”

Adıyaman’da kurulması planlanan yeni Organize Sanayi Bölgesi Kuyulu OSB hakkında da bilgi veren Torunoğlu, çalışmaların bakanlık nezdinde sürdüğünü açıkladı:

“Kuyulu’da Yeşil OSB statüsünde bir bölge inşa ediliyor. İmar planı tamamlandı, şu anda bakanlık süreci devam ediyor. Kuyulu OSB tamamlandığında sanayi altyapımız güçlenecek, yatırımcı için cazibe merkezi olacak.”

Kaynak : PHA