“Şehitler toprağa verilirken neden sessiz kaldınız?”

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, kamuoyuna yaptığı açıklamada geçmişte terörle mücadelede net tavır takınan siyasi kadroların, bugün tamamen zıt bir pozisyon aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bizlere ‘Terörsüz Türkiye’ adıyla sunulan yeni bir açılım sürecinden söz ediliyor. Peki soralım: Milletçe bu acıyı çekerken, şehitlerimizi toprağa verirken, 1999’dan bu yana bu meseleyi çözme yetkisine sahip olanlar neden bir adım atmadı? Ve şimdi, ne oldu da birdenbire bu çözüm kaçınılmaz hale geldi?”

“Terörün finansmanıyla mı barış olacak?”

Alsan, Türkiye'nin ekonomik zorluklar yaşadığı bir süreçte, barış adı altında yapılan pazarlıkların meşruiyetinin sorgulanması gerektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Ekonomik olarak zor zamanlardan geçiyor olabiliriz. Ancak sormadan edemeyiz: Bu milletin onuru, terörün finanse edildiği kirli parayla mı korunacak? Narkotik ağlardan gelen paraya, bu aziz milletin ve devletin gerçekten ihtiyacı var mı?”

“Referandum çağrımızı yineliyoruz”

Anahtar Parti, barış sürecinin meşru zeminlerde, milletin onayı alınarak yürütülmesi gerektiğini savundu. Alsan, sürecin toplumsal mutabakat olmaksızın yürütülmesinin ciddi sorunlar doğuracağını vurguladı:

“Barış ancak milletin rızasıyla olur. Ama bugün barış denilen süreç, şehitlerin aziz hatırası görmezden gelinerek, milletin iradesi sorulmadan yürütülüyor. Biz diyoruz ki: PKK’dan esirgemediğiniz tebessümü, bu ülkenin evlatları için endişelenenlere de gösterin. O nedenle çağrımız açıktır: Referandum yapılmalıdır.”

“Sessizlik, onay değil; sabırdır”

Alsan, kamuoyunun sessizliğinin onay anlamına gelmediğini, aksine derin bir sabrın göstergesi olduğunu belirtti:

“Sükûtun rıza olmadığını biliyoruz. Milletimiz sessiz olabilir ama bu sessizlik, yapılan her şeyi kabul ettiği anlamına gelmez. Sadece içimize attığımız acının, öfkeye değil sabra dönüştüğünü gösterir.”

“PKK düşmanımız, Kürtler kardeşimizdir”

Açıklamada, Anahtar Parti'nin devletin birlik ve beraberliğini savunduğu, ancak Kürt vatandaşlarla düşmanlık değil kardeşlik bağı kurduğu vurgulandı:

“Kürt kardeşlerimizle aramıza fitne sokanlara karşı da netiz: Onları ne Netanyahu’ya ne de azgın millet düşmanlarına yem etmeyeceğiz. Biz, PKK'yı düşman; Kürtleri kardeş bilen bir davanın sahibiyiz. Birbirimize düşman değil, birbirimize emanetiz.”

“Meşruiyetinizi kaybettiniz, milletin onayı şart”

Alsan, iktidarın seçimleri farklı vaatlerle kazandığını ancak bugünkü uygulamalarıyla bu vekaleti boşa düşürdüğünü ifade ederek şu sözlerle açıklamasını noktaladı:

“Geçmişin sözüyle seçilip bugünün icraatıyla yol almak, meşruiyet tartışmasını beraberinde getirir. Siz son seçimde tam tersini iddia ederek muhaliflerinizi susturdunuz ve seçimi kazandınız. Şimdi bu vekalet boşa düşmüştür. İşte bu yüzden referandum kaçınılmazdır.”

Alsan, Anahtar Parti olarak barışa karşı olmadıklarını, ancak barışın yalnızca şeffaflık, adalet ve milletin onayıyla sağlanabileceğini belirterek sürece dair kaygılarının ciddiyetle dikkate alınmasını istedi.

Kaynak : PHA