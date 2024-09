Yaklaşık 34 bin öğrenci ve 2 bin 300 öğretmenin 180 okulda katıldığı programda, çevre kirliliğinin olumsuz etkilerine vurgu yapılarak farkındalık oluşturuldu.

Dünya Temizlik Günü programı kapsamında, öğrencilere çevre kirliliğinin önemi üzerine çeşitli görseller hazırlanarak temiz bir dünya bilincinin önemi vurgulandı.

Kaymakam Muhamed Üsame Soysal, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Lütfü Başli, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek ve kurum amirlerinin de katıldığı programda, öğretmen ve öğrenciler okul ve çevresinde yerlere atılan atıkları toplayarak çevre temizliği konusunda örnek bir davranış sergiledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Dünya Temizlik Günü kapsamında Yavuz Selim Ortaokulunda düzenlenen programda yaptığı açıklamada, çevre kirliliğinin hem doğaya hem de insan sağlığına ciddi zararlar verdiğini vurguladı.

Müdür Lütfü Başli, "Çevre kirliliği sadece doğal yaşamı tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda hava, su ve toprak kirliliği yoluyla insanlar üzerinde geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına yol açıyor. Bu noktada en önemli sorumluluk, çevremizi korumak ve temiz tutmaktır" dedi.

Başli, Çevre kirliliğinin önlenmesi adına atıkların doğru şekilde ayrıştırılması, geri dönüşüm alışkanlığının kazandırılması ve bireylerin bilinçlendirilmesi için tüm okullarda geri dönüşüm kutularının bulunduğunu belirtti.

Müdür Lütfü Başli, "Bu anlamlı günde desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Sayın Muhamed Üsame Soysal'a, Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Can Hallaç'a, okul idarecilerine, öğretmenlerimize ve özveriyle çevre temizliği yapan öğrencilerimize teşekkür ederim" diyerek sözlerini tamamladı.

Ayrıca, bu tür etkinliklerin toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmasının ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.



Kaynak : PHA