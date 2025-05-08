Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan: “Biz PKK’ya düşmanız, Kürde kurbanız! Bu milletin vekâleti terörle pazarlık için değil, hesap sormak içindi. Değiştiyseniz haydi referandum!”

“Genel Başkanımızın çağrısı milletin vicdanında yankı uyandırmıştır”

Alsan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu’nun 8 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı tarihi basın toplantısı, milletimizin vicdanında büyük bir yankı uyandırmıştır. Genel Başkanımız, terörle mücadelede izlenen yolun bir paradigma değişikliğine dönüştüğünü vurgulamış, bu yeni yönelimin milletin iradesine danışılmadan yürütülemeyeceğini açıkça ifade etmiştir. Bizler Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanlığı olarak, Genel Başkanımızın bu açıklamasını aynen tekrar ediyor ve milletimizi bu çağrıya destek olmaya davet ediyoruz.”

“Açılım süreci için hemen ve acilen referandum istiyoruz”

Açıklamanın devamında Alsan, Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren bu süreçte halkın iradesine başvurulması gerektiğini belirtti:

“Terörsüz Türkiye diye zırhladığınız paradigma değişikliğini milletinizin onayına sunacaksınız. Referandum istiyoruz. Çok seviyorsunuz referandum yapmayı. Millet iradesinin üstünde irade tanımıyoruz. Siz de tanımıyorsanız biz de tanımıyoruz. Biz de milletten başka onay merci kabul etmiyoruz. Dolayısıyla bu onay merci millet olduğu gerçeğinden hareketle sizi referanduma davet ediyoruz. Bu uğurda mücadele etmiş evlatlarınızı ezemezsiniz, üzemezsiniz.”

“Biz PKK’ya düşmanız, Kürde kurbanız”

Anahtar Parti'nin Kürt halkına yönelik tavrı ile terör örgütü PKK arasındaki ayrımı net bir şekilde ortaya koyan Alsan, şu ifadeleri kullandı:

“Biz 40 yıldır PKK Kürtleri bizden almasın diye evlatlarımızı veriyoruz. Kürde evlatlarımızla kurbanız. Bir gün Kürde kem söz etmiyoruz, PKK’ya düşmanız, Kürde kurbanız. Öcalan’ı Kürt’e değdirmenize de müsaade etmeyeceğiz. Evlat büyütüyoruz, gönderiyoruz, ay yıldızlı al bayrağa sarılıp gönderiyorlar. Sıra dağlar gibi evlatlarımızı poşetlerle alıyoruz biz. Bir gün Kürde kem söz etmedik. Bir gün demedik bunları Kürtler vuruyor diye. PKK alçakları vuruyor dedik. Kürtleri PKK ile bizden alamadılar. Netanyahu’ya da Kürtleri kaptırmayacağız. PKK’ya kaptırmadığımızı Amerika’ya da kaptırmayacağız, İsrail’e de kaptırmayacağız. PKK'nın yapamadığını size de yaptırmayacağız.”

“Her şehide Sırrı Süreyya’ya yapılan merasimden istiyoruz”

Özellikle Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a ait mesajın okunmasına tepki gösteren Alsan, açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:

“Şehitlerimizin hepsine Sırrı Süreyya’ya yapılan merasimden istiyoruz. Evlatlarımızın, şehitlerinin hepsinin fotoğrafını okşamanızı istiyoruz. 40 yıldır mücadele etmiş evlatlarınızın çektiği acılara saygılı olacaksınız. Kendi evlatlarını katledenlerin, terör örgütünün mesajlarının okunduğu, muhatap alındığı, onları sevenlerin ağırlandığı, uğurlandığı, kapılarda karşılandığı bir ülke ayakta kalamaz.”

“2023’te millet size bu vekaleti bunun için vermedi”

Alsan, hükümete hitaben seçim döneminde verilen sözleri hatırlatarak şu eleştiriyi dile getirdi:

“Görülüyor ki bir paradigma değiştiriyorsunuz. Umarım bu şahsiyet değişikliği değildir. Umarım bu hassasiyet, inanç değişikliği değildir. 2023'te vekaletinizi ‘biz bunların canına okuyacağız, devlete yerleşmelerine izin vermeyeceğiz’ diyerek aldınız. Bugün ise canına okuyacağız dediklerinize can yoldaşı oldunuz. Bu milletin size verdiği vekalet boşa düştü. Millete izah borcunuz var. Şimdi yaptıklarınızı referanduma götürmek zorundasınız.”

“Millet sizi çocuklarının katilleriyle tebessüm ederken görmeyecek”

Alsan, açıklamasının sonunda Anahtar Parti’nin tavrını net bir biçimde ortaya koyarak şu ifadeleri kullandı:

“Milletimiz bizi çocuklarımızın katillerine gülerken görmeyecek. Öcalan’dan barış havarisi çıkarmaya çalışırken görmeyecek. Milletimiz bizi kendi evlatlarını unuturken görmeyecek.”

“Bu bir siyasi açıklama değil, bir vicdan çağrısıdır”

Açıklamasını bir çağrı ile tamamlayan Alsan, şöyle konuştu:

“Bu açıklamalar yalnızca bir siyasi uyarı değil; bir vicdan, bir sadakat ve bir şehit onuru çağrısıdır. Anahtar Parti olarak durduğumuz yer, milletimizin durduğu yerdir. Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu’nun sözlerinin arkasındayız. Milletimizi, bu çağrıya kulak vermeye ve bu duruşa omuz vermeye davet ediyoruz.”

Kaynak : PHA