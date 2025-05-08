CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinde uğradığı fiziksel saldırının ardından ilk kez ayrıntılı konuştu. Sözcü TV’ye konuk olan Özel, yaşanan olayda İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Özbek’in açık kusuru olduğunu belirterek, “Parçası değilse, parçası olandan emir almıştır” dedi.

“Bu görev korkarak yapılmaz”

Özgür Özel, saldırının kendisine verilmiş bir mesaj olduğunu savunarak, “İki kişiyi öldürmüş bir katil sabırla beni bekliyor. Ben 18 dakika gecikmesem, saldırı daha önce olacaktı. Bu bir tesadüf değil, planlı bir saldırıdır” dedi. Emniyetin protokol araç yerleştirmesinde kasıtlı hareket ettiğini belirten Özel, “Bizim aracımızı oraya koydurtmayan kişi, beni saldırganın önünden geçmeye zorladı” dedi.

“İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı suç duyurusu kapsamındadır”

CHP lideri, olayın soruşturulmasını isterken şunları söyledi:

“Adamın bana saldırmadan önce saatlerce orada beklediği kamera kayıtlarında sabit. Koruma ekibi araçları almış, bizimki alınmamış. Bu kişinin kim olduğunu, neden böyle bir talimat verdiğini İçişleri Bakanlığı ortaya çıkarmalı. İçişleri Bakanı da soruşturma açıldığını söyledi. Biz bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk.”

“Türkiye 1990’lardan daha kötü bir dönemde”

Yaşanan saldırının münferit olmadığını savunan Özel, Türkiye’nin demokratikleşme gerilmesi yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“1990’larda bile akademisyenlerin evlerinin önünde sopalı saldırılar yapılmıyordu. Şimdi gazetecilere, siyasilere, akademisyenlere fiziki saldırılar oluyor. Bu iktidarın sorumluluğudur.”

İmamoğlu’na erişim engeli: “Panik halinde yapılan iş”

Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına Türkiye’den erişim engeli getirilmesini de değerlendiren Özel, “Bu panik halinde yapılan bir iştir. Kanunu üç kez Anayasa Mahkemesi’ne götürdük, iki kez iptal edildi, OHAL KHK’siyle geçirdiler. Ama unuttukları şey şu: Biz #İmamoğluHerYerde diyerek yaymaya devam ediyoruz” dedi.

“CHP, AK Parti’nin 6 puan önünde”

Özel, partisinin yükselişte olduğunu savunarak SONAR anketini örnek gösterdi:

“Bugün CHP, AK Parti’nin 6 puan önünde. Erdoğan bu tabloyu gördüğü için telefonla arayıp ‘geçmiş olsun’ dedi. Ama o yük onun sırtında. MHP lideri Bahçeli’nin açıklamasını da yakışıksız buluyorum. Bir partinin adını, liderini anmamak, o partinin tarihine ve kurucularına saygısızlıktır.”

“Normalleşmeyi kimse şeytanlaştıramaz”

31 Mart seçimleri sonrası başlattıkları “normalleşme” sürecini de savunan Özel, bu siyasetin halktan destek gördüğünü ifade ederek şu açıklamada bulundu:

“İktidarın ‘bu normalleşme bize yaramıyor’ dediği noktada çeşitli operasyonlar başladı. Ancak biz bu süreci bırakmayacağız. Siyasetin normali budur. Türkiye’yi yeniden kutuplaşma iklimine çekmek isteyenler başarılı olamayacak.”

“Saldırıdan siyasi kazanç umanlar panik halindeler”

CHP lideri sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu süreçte panikleyen bir iktidar bloğu var. Ahlaken tükenmiş durumdalar. Ancak paniğin sonu idraktir. Bu idrak, onları daha rasyonel kararlar almaya zorlayacaktır. Biz CHP olarak demokratik siyasetten taviz vermeyeceğiz.”

Kaynak : PHA