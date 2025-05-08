Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüşmesinin ardından bölgesel krizlere dair önemli mesajlar verdi

Erdoğan, Türkiye’nin olaylar geri dönülmez bir noktaya ulaşmadan diyalog ve diplomasi yollarının açılması için elinden gelen çabayı göstereceğini vurguladı.

Türkiye ile Irak Arasında 11 Anlaşma İmzalandı

Irak Başbakanı Sudani’nin ziyareti çerçevesinde iki ülke arasında ekonomi, güvenlik, enerji ve altyapı alanlarını kapsayan toplam 11 anlaşma imzalandı. Erdoğan, “İlişkilerimizi salt iki devlet arasındaki münasebetler olarak görmüyoruz. Irak’ın huzurunu kendi huzurumuzdan ayrı düşünmüyoruz” dedi.

PKK, FETÖ ve DAEŞ’e Karşı Müşterek Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK, FETÖ ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı ortak mücadele konusunda Türkiye ve Irak’ın kararlılığını yineledi. “Bölgemizin geleceğinde teröre yer yok” diyen Erdoğan, Irak topraklarında Türkiye'ye yönelik tehdit oluşturan terör unsurlarına karşı daha etkin adımlar atılmasının önemine işaret etti.

Kalkınma Yolu Projesi Öne Çıktı

Erdoğan, Irak ile iş birliğinin sadece güvenlik değil, kalkınma ve ekonomi boyutuyla da güçlendiğini belirtti. Özellikle Kalkınma Yolu Projesi’nin hem Irak’ın hem de tüm bölgenin istikrar ve refahına büyük katkı sunacağını ifade eden Erdoğan, projeye diğer bölge ülkelerini de dahil olmaya davet etti.

İsrail’e Sert Eleştiri: “Bölgeyi Kana ve Gözyaşına Boğuyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının yanı sıra Lübnan ve Suriye’ye taşıdığı çatışma politikasını da sert sözlerle eleştirdi. “İsrail, bölgeyi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğarak kendi güvenliğini sağlayacağını zannediyor” diyen Erdoğan, Gazze’deki insani krizin kitlesel ölümlere varacak noktaya geldiğini belirtti ve İsrail’e karşı uluslararası baskının artırılması gerektiğini söyledi.

Irak Başbakanı Sudani: “PKK Irak yasalarına göre yasaklı bir örgüttür”

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ise Türkiye ile güvenlik alanındaki iş birliğini güçlendirme mesajı verdi. Sudani, “Terör belası iki ülkeyi de etkilemektedir. Irak’ın güvenliğini Türkiye’nin güvenliği olarak görmekteyiz. PKK yasaklı bir örgüttür, bu konudaki tutumumuz nettir” dedi.

Sudani ayrıca enerji, bankacılık, sanayi ve eğitim gibi birçok alanda Türkiye ile stratejik ortaklık anlayışıyla hareket ettiklerini, Kalkınma Yolu Projesi’nin bölgesel barışa katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak : PHA