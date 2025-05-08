Soruşturma Siyasi Partiler Kanunu Kapsamında Yürütülüyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde sürdürülen soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 90 kişinin “şüpheli” sıfatıyla ifadesi alındı. 36 kişi ise “tanık” olarak dinlendi.

Kemal Kılıçdaroğlu: “Duruşum Değişmedi”

CHP’nin yedinci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çağrıya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Daha önce de bilgi almak amacıyla ifadeye çağrıldığını ancak gitmediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Bugün mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi” ifadelerini kullandı. Açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin mahkeme koridorlarında tartışılmasını derin bir kaygıyla izliyorum”

“Cumhuriyeti kuran, halkın umudu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve partililerimizin mahkeme koridorlarında tartışılmasını derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorum. Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim.”

Avukat Celal Çelik: “Kılıçdaroğlu ifadeye gitmeyecek”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, müvekkilinin çağrıya rağmen ifadeye gitmeyeceğini duyurdu. Çelik, süreçle ilgili detaylı hukuki değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını da bildirdi.

Kurultayın İptali İçin Açılan Davalar Devam Ediyor

Öte yandan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı CHP delegeleri, kurultayın iptali için ayrı ayrı açtıkları davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirdi. Davada bir sonraki duruşma 26 Mayıs 2025 tarihinde görülecek.

Soruşturmada Gözler Yargı Sürecinde

CHP kurultayına yönelik soruşturma, siyaset ve yargı alanında tartışmalara neden olurken, parti yönetimi ve eski yöneticilere yönelik gelişmeler yakından takip ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun ifadeye gitmeme kararı, kamuoyunda farklı kesimlerce yorumlanmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA