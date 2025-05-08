CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, X hesabına erişim engelini "siyasi korkunun tezahürü" olarak değerlendirdi

“Ben rakibinden bu kadar korkan, kontrolünü kaybeden ve panikle aynı anda bütün tuşlara basan başka siyasetçi ne gördüm ne duydum,” diyen İmamoğlu, sosyal medya hesaplarının engellenmesinin kendisini susturamayacağını vurguladı.

"Bu ülkede milyonlarca Ekrem var"

İmamoğlu’nun erişim engeli sonrası VPN ya da yurt dışı bağlantısı üzerinden ulaşılabilen X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Beni hapse de atsan, sosyal medya hesaplarımı da engellesen unuttuğun bir şey var; bu ülkede milyonlarca Ekrem var. #İmamoğluHerYerde”

Söz konusu paylaşım kısa sürede büyük etkileşim aldı. Binlerce kullanıcı, profil fotoğrafını Ekrem İmamoğlu’nun resmiyle değiştirerek dayanışma mesajı verdi.

X Hesabına “Yasal Talep” Gerekçesiyle Erişim Engeli

İmamoğlu’nun X profiline Türkiye’den giriş yapmak isteyen kullanıcılar, “Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi” uyarısıyla karşılaşıyor. Paylaşımlar yalnızca Türkiye dışından ya da VPN aracılığıyla görüntülenebiliyor.

Özgür Özel’den Destek: “#İmamoğluHerYerde”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de söz konusu etiketi kullanarak İmamoğlu’na destek verdi. Özel, sosyal medya paylaşımında İmamoğlu’nun mesajını alıntılayarak, “İfade özgürlüğü ve siyasi rekabet engellenemez. #İmamoğluHerYerde” dedi.

Siyasiler ve Yurttaşlardan Geniş Tepki

Erişim engeli kararına CHP’nin yanı sıra Türkiye İşçi Partisi ve diğer muhalefet partilerinden de tepkiler gelmiş, bu durum "siyasi sansür" olarak nitelendirilmişti. Yurttaşlar ise #İmamoğluHerYerde etiketiyle sosyal medya kampanyası başlattı.

Platformdan Açıklama Bekleniyor

X platformunun konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu olurken, hukuki sürecin nasıl işleyeceği de gündemdeki yerini koruyor.

Kaynak : PHA