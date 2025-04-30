Adıyaman Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde mezun olacak lise öğrencilerine yönelik YKS sınav ücret desteğini uygulamaya koydu. Başkan Abdurrahman Tutdere’nin geçtiğimiz hafta kamuoyuna duyurduğu destek kapsamında, başvuruları alınan öğrencilerin sınav ücretleri, belediye tarafından öğrencilerin IBAN numaralarına aktarılmaya başlandı.

2 Bin 77 Öğrenciye 1 Milyon 878 Bin TL Ödeme

Adıyaman Belediyesi Sosyal Destek Müdürlüğü tarafından başvurusu onaylanan 2 bin 280 öğrenci arasından, ilk etapta 2 bin 77 öğrencinin sınav ücretleri Mali Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla yatırıldı. Öğrencilerin hesaplarına toplam 1 milyon 878 bin 650 TL ödeme yapıldı.

IBAN bilgileri eksik ya da hatalı olan 176 öğrenciyle banka hesaplarında sorun yaşanan 27 öğrenciye ise henüz ödeme yapılamadı. Belediye yetkilileri, bu öğrencilerle birebir iletişime geçilerek sorunların kısa sürede çözüleceğini ve ödemelerin tamamlanacağını bildirdi.

Tutdere: “Deprem Yaşamış Bu Kentin Gençlerine Sahip Çıkıyoruz”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sınav desteğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, 6 Şubat depremlerinin ardından gençlerin eğitim hayatının desteklenmesinin belediye için öncelik olduğunu söyledi.

“Belediyenin görevi sadece kaldırım, yol ya da park yapmak değil. Deprem yaşamış bu kentin çocuklarına ve gençlerine sahip çıkmamız gerekiyordu. Biz gençlerimizi unutmadık. YKS’ye girecek öğrencilerimizin sınav ücretlerini karşıladık, işlemleri tamamladık ve ödemeleri gerçekleştirdik. Halkın parasını yine halkın çocukları için harcamaya devam edeceğiz” diyen Tutdere, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ifade etti.

Üniversiteli Öğrencilere 4 Milyon TL Destek

Tutdere ayrıca, yıl içinde yürütülen diğer eğitim desteklerine de değindi. Belediye olarak 450 dezavantajlı öğrenciye kırtasiye yardımında bulunduklarını belirten Tutdere, ilk kez üniversite kazanan 403 öğrenciye yaklaşık 4 milyon TL öğrenim desteği verildiğini açıkladı.

Adıyaman Belediyesi’nin sosyal destek uygulamaları, kentteki öğrenciler ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, Başkan Tutdere, bu tür desteklerin artarak süreceğini belirtti.

Kaynak : PHA