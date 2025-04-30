Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, 1 Mayıs İşçi ve Dayanışma Günü vesilesiyle bir basın açıklaması yayımladı. Alsan, açıklamasında, emeğiyle geçinen tüm kesimlere teşekkür ederek, 1 Mayıs’ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda hakkın, hukukun ve toplumsal vicdanın sesi olduğunu vurguladı.

“Bu toprakların gerçek sahibi, sabahın erken saatlerinde yola koyulan, üretim hattında ter döken, çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, atölyelerde, tarlalarda ve ofislerde alın teri döken milyonlardır” diyen Alsan, 1 Mayıs’ın adalet, eşitlik ve emeğe saygı talebinin simgesi olduğunu ifade etti.

“Emekçiler Yoksullukla, İşsizlikle, Güvencesizlikle Baş Başadır”

Açıklamasında Türkiye’deki çalışma koşullarının adil olmaktan uzaklaştığını dile getiren Alsan, işçi, emekli, genç ve kadın emeğine dair önemli sorunları gündeme taşıdı.

“Asgari ücret açlık sınırının altına itilmiştir. Emekliler, verdikleri emeğin karşılığında yoksulluğa terk edilmiştir. Üniversite mezunu gençler işsizlik kuyruğundadır. Kadın emeği kayıt dışı ve güvencesizdir. Taşeron sistemi hâlâ modern kölelik olarak devam etmektedir” diyen Alsan, iktidarın emeği değil, rantı ve yandaş sermayeyi koruduğunu savundu.

“Devlet adamlarının siyaset etme imkânı buldukları bunca süre içerisinde fakirliği çözmek yerine fakirliği yönetmelerine razı değiliz” ifadesiyle iktidarın yoksullukla mücadelede başarısız kaldığını söyleyen Alsan, sosyal yardım politikalarının artmasının bir başarı değil, beceriksizlik göstergesi olduğunu öne sürdü.

“En Zengin %20, Kaynakların %85’ine Sahip”

Gelir dağılımındaki adaletsizliğe de dikkat çeken Alsan, toplumun en zengin kesiminin ülke kaynaklarının büyük bölümünü kontrol ettiğini belirtti. “Yolun başında siyasetçiler de millet de fakirdi. Bugün siyasetçiler zengin, millet yine fakir. Simit hesabıyla gelenler, artık millete simidi bile hak görmüyor. Bu düzene razı değiliz” dedi.

Anahtar Parti’nin Emek Politikaları

Anahtar Parti’nin emek merkezli çözüm önerilerini de paylaşan İl Başkanı Alsan, partisinin yaklaşımını şu başlıklarla özetledi:

Asgari ücret yoksulluk sınırının üzerine çıkarılacak, alım gücü korunacak.

Emekli maaşları, insanca yaşamı sağlayacak şekilde düzenlenecek.

Taşeron ve güvencesiz çalışma biçimlerine son verilecek, iş güvencesi sağlanacak.

Sendikal haklar anayasal güvence altına alınacak, müdahale edenlere yaptırımlar uygulanacak.

Kadın emeği; kreş, eşit ücret ve güvenli çalışma koşulları ile desteklenecek.

Genç istihdamı; mesleki eğitim, girişimcilik ve yerli üretimle artırılacak.

“Emeğin Siyasetini Büyütmeye Kararlıyız”

Açıklamasının sonunda emekçilerin yanında olduklarını yineleyen Alsan, Anahtar Parti’nin toplumun çalışan kesimlerini merkeze alan bir siyaset anlayışıyla hareket ettiğini belirtti.

“Bu ülkenin gerçek gücü; saraylarda değil, fabrikalarda, tarlalarda, atölyelerde çalışan emekçilerimizdedir. Biz sabah servisine binen, çocuğunu okula gönderip işe koşan milyonların yanındayız” diyen Alsan, “Sayın Yavuz Ağıralioğlu liderliğinde kurulan Anahtar Parti olarak her zaman milletten ve emekten yana olacağız” ifadelerini kullandı.

Alsan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak, emeğin kutsallığını ve adalet arayışını selamladı.

Kaynak : PHA