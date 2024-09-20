"Üretim 20 Milyon Metreküpe Çıkacak"

Bakan Bayraktar, yüzer üretim tesisinin Sakarya Gaz Sahası’ndaki doğal gaz üretimini iki katına çıkaracağını ifade etti. İlk aşamada günlük 10 milyon metreküp olan üretimin bu tesisle birlikte 20 milyon metreküpe ulaşacağını belirten Bayraktar, “Bu tesis sayesinde 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 9 milyon haneye yetecek doğal gaz üreteceğiz. Bu da ülkemizin gaz ihtiyacının yüzde 15’ini karşılamamızı sağlayacak” dedi.

51 Günlük Seyahat: Tesis Çanakkale’de

30 Temmuz’da Singapur’dan yola çıkan ve yaklaşık 51 günlük bir deniz yolculuğunun ardından Türkiye’ye ulaşan yüzer üretim tesisi, Çanakkale açıklarına demirledi. Bakan Bayraktar, tesisin kontrol merkezini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

4,4 Milyon Haneye Doğalgaz Sağlayacak

Gazetecilere yaptığı açıklamada, Bayraktar bu tesisin üretim kapasitesiyle dikkat çektiğini belirterek, "Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndan elde edilen gaz miktarını iki katına çıkaracağız. Tek başına bu tesis, 4,4 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olacak" dedi.

"Bu Tesis Bir Gemi Değil, Bir Sanayi Üssü"

Tesisin işlevine dair açıklamalarına devam eden Bayraktar, yüzer üretim tesisinin bir gemi olmadığını vurgulayarak, “Bu tesis, deniz tabanından çıkarttığımız gazı işleyecek ve yaklaşık 180 kilometre uzaklıktaki BOTAŞ hattına bağlayacak bir sanayi üssü. Denizdeki bu tesis, ülkemizin doğal gaz ihtiyacının yüzde 15’ini karşılayacak önemli bir üs olacak” diye konuştu.

Tamamlanma Süreci ve 2026'da Görev Başında

Tesisin alt ve üst tamamlama işlemlerinin Çanakkale’de yapılacağını belirten Bayraktar, ardından Filyos’taki aktivasyon işlemlerinin tamamlanacağını söyledi. 2026 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda faaliyete geçecek olan yüzer üretim tesisi, 20 yıl boyunca görev yapacak.

300 Metre Uzunluğunda, 7/24 Hizmet Verecek

Tesisin büyüklüğüne dikkat çeken Bayraktar, üretim üssünün yaklaşık 3 futbol sahası büyüklüğünde, 300 metre uzunluğunda olduğunu belirtti. Tesisin, 20 özel çapa ile deniz tabanına sabitleneceğini söyleyen Bayraktar, tesiste 140 kişinin çalışacağını ve karadaki ekiplerle birlikte toplamda 165 kişilik bir ekibin 7 gün 24 saat görev yapacağını kaydetti.

Tesise İsim Verilecek

Bakan Bayraktar, yüzer üretim tesisine isim verme sürecine ilişkin olarak, birkaç öneri üzerinde çalıştıklarını ve nihai kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağını söyledi. Tesisin büyüklüğüne ve önemine uygun bir isimle göreve başlayacağını belirtti.

Karadeniz’de Keşif Amaçlı Sondaj Planı

Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimi artırma hedefleri doğrultusunda, bu yıl içinde Karadeniz’de bir keşif amaçlı sondaj yapılmasının planlandığını açıkladı. Bu sondaj ile Karadeniz’de yeni doğal gaz rezervlerinin keşfi amaçlanıyor.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Somali'ye Gidiyor

Bayraktar, Türkiye’nin denizlerdeki sondaj faaliyetlerine de değinerek, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin Somali’ye doğru yola çıkacağını belirtti. Oruç Reis, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) verilen 15 bin kilometrekarelik lisans alanında 3 boyutlu sismik araştırma yapacak.

Türkiye Enerji Üssü Olma Yolunda

Türkiye, denizlerdeki doğal gaz rezervlerini değerlendirme çalışmalarına hızla devam ediyor. Çanakkale’ye ulaşan yüzer üretim tesisi ile birlikte Karadeniz’deki doğal gaz üretim kapasitesi büyük oranda artacak. Enerji Bakanlığı, bu gelişmelerle Türkiye’nin enerji bağımsızlığına yönelik önemli adımlar atıldığını vurguluyor.

Kaynak : PHA