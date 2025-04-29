TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında Bölükyayla Ortaokulu öğrencileri, yıl boyunca hazırladıkları projeleri sergileyerek ziyaretçilere sunma fırsatı buldu. Öğrencilerin bilimsel araştırma, gözlem ve analiz becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları; teknoloji, çevre, sağlık, enerji ve sosyoloji gibi çeşitli alanları kapsadı.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Projeleri Tek Tek İnceledi

Fuara katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, stantları tek tek gezerek öğrencilerin projelerini dikkatle inceledi. Öğrencilerden projeleri hakkında bilgi alan Başli, bilimsel merak ve araştırmaya yönelik gösterdikleri çabadan dolayı öğrencileri ve rehber öğretmenlerini tebrik etti.

Başli, yaptığı açıklamada, “Geleceğin bilim insanları burada yetişiyor. Bu tür etkinlikler sayesinde öğrencilerimizin özgüvenleri artıyor, üretmeye ve sorgulamaya yöneliyorlar. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve projelerde büyük özveriyle çalışan öğrencilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Protokolden Yoğun Katılım

Bölükyayla İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen bilim fuarına İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli’nin yanı sıra, İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Arıcılar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Selim Yıldırım, Şube Müdürü Mehmet Turan, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Katılımcılar öğrencilerin hazırladığı projeleri tek tek gezerek bilgi aldı, gençlerin bilimsel üretkenliklerine dair olumlu değerlendirmelerde bulundu.

Teşekkür ve Tebrik Mesajları

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Okul Müdürü Hacı Yusuf Yavaş’a, projelerde görev alan öğretmenlere ve yoğun emek harcayan öğrencilere teşekkür ederek başarılar diledi. Bilim fuarının, öğrencilerin yeteneklerini sergilemeleri açısından önemli bir fırsat sunduğu vurgulandı.

Kaynak : PHA