Adıyaman Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülen hızlı işlem süreci kapsamında, yerinde dönüşüm projelerine destek olmak ve ruhsatlandırma işlemlerini hızlandırmak için çap başvurularında bekleme süresi minimuma indirildi. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 1 Nisan itibariyle 2 bin 28 imar çapı dosyasının başvuru sahiplerine teslim edildiğini açıkladı.

Başkan Tutdere: “Deprem sonrası koordinat sorunlarını çözüme kavuşturduk”

Başkan Tutdere, göreve geldikleri ilk günden itibaren vatandaşı bekletmeden çözüm üretmeye odaklandıklarını belirterek şunları söyledi:

“6 Şubat depreminin ardından Adıyaman genelinde bazı yerleşim alanlarında zemin kaymaları yaşandı. Bu durum, parsel koordinatlarında kaymalara yol açarak hem vatandaşlarımızın hem de inşaat sektörünün önünü tıkadı. Biz de bu sorunu çözmek için uzman ekiplerimizle hızlıca harekete geçtik. Geliştirilen dönüşüm parametresiyle koordinat hatalarını düzelttik. Aynı zamanda dijital altyapımızı güçlendirerek işlemlerin hızla yürütülmesini sağladık.”

Tutdere, yapılan başvurular sonucu teslim edilen 2 bin 28 çap belgesiyle ruhsat süreçlerinin hızlandığını ve yerinde dönüşüm projelerine güçlü destek sağlandığını vurguladı.

“Çözüm odaklı hizmet anlayışımız sürecek”

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelinin özverili çalışmalarına da değinen Başkan Tutdere, şöyle devam etti:

“Vatandaşlarımızın taleplerini bekletmeden karşılayan, çözüm odaklı çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Deprem sonrası yeniden inşa sürecinde halkımızın işini kolaylaştırmak bizim için en büyük sorumluluk. Bu süreci daha da verimli hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

Vatandaştan memnuniyet: “İşlemlerimiz aksatılmadan ilerliyor”

Belediyenin hızlı ve şeffaf çalışmaları, hem bireysel başvuru sahiplerinden hem de sektör temsilcilerinden olumlu geri dönüşler aldı.

Harita Yüksek Mühendisi Cem Erol, belediye personelinin bilgi ve yönlendirme kapasitesine dikkat çekerek, “Personel çok bilgili, yönlendirici ve süreci şeffaf yürütüyor. Dosyalarımız beklemiyor, düzenli SMS bilgilendirmeleri alıyoruz” dedi.

İnşaat Teknikeri İbrahim Arslan ise, “Parselizasyonda sorun yoksa çap başvurularımız bir iki gün içinde tamamlanıyor. Personel süreci çok ilgili biçimde yürütüyor ve bizi anlık bilgilendiriyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA