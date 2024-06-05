Bayrama sayılı günler kalırken, zabıta ekipleri tarafından gıda üretim ve satış yerleri denetlendi. Ekipler, fırın, pastane, kasap, lokanta, kafe, market ve benzeri iş yerlerinde yapılan denetimlerde genel hijyen, ruhsat, fiziksel ve teknik koşullar ile fiyat tarifesinin bulunup bulunmadığına, marketlerde ise özellikle son kullanım tarihine dikkat edildi. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Bu denetimlerle hem vatandaşımız hem de esnafımız için birçok olumsuzluğun önüne geçiyoruz. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için zabıta ekiplerimiz bayram boyunca da denetimlerini aralıksız devam edecektir." dedi.

Kaynak : PHA