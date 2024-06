Adıyaman Hayal Ağacı Derneği Başkanı Yusuf Can Bektaş, Adıyaman Belediyesi ile iş birliği içinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliği hakkında açıklamalarda bulundu. Semt pazarının önünden başlayan temizlik çalışmasında belediyeye ve etkinliğe katılan tüm duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

Yusuf Can Bektaş: "Çevreyi Korumak Adına Bir Araya Geldik"

"Merhabalar, ben Hayal Ağacı Derneği Başkanı Yusuf Can Bektaş. Bugün Adıyaman Belediyemizle beraber 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde farkındalık yaratmak amacıyla semt pazarının önünden başlayarak çevresinde bir temizlik yaptık. Bu çalışmamız sırasında Adıyaman Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Tırpan'a da katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hayal Ağacı Derneği olarak doğanın ve çevrenin korunması adına bu etkinliği gerçekleştirdik. Duyarlı vatandaşlarımıza da şimdiden teşekkür ederim."

Mehmet Tırpan: "Çevre Bilincini Arttırmak İçin Ortak Çalışmalar Yapacağız"

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, temizlik çalışmalarına bizzat katılarak, çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinliklerin önemine vurgu yaptı. Başkan Tırpan, "Bugün Hayal Ağacı Derneği ile birlikte duyarlılığı artırmak amacıyla ortak bir faaliyette bulunduk. Daha önce çocukları ve gençleri bilinçlendirmek amacıyla TPAO’nun kültür merkezinde bir tiyatro oyunu sergilemiştik. Bu tür faaliyetlere Hayal Ağacı Derneği ile birlikte belediye olarak her zaman destek olacağız. Doğaya zarar veren özellikle pet ve cam şişeleri temizlemek için çevre yolunda, semt pazarı bölgesinde temizlik yaptık. Bu etkinlik sadece bu bölgeyle sınırlı kalmayacak, başka bölgelerde de devam edecek. Daha temiz bir Adıyaman, daha temiz bir ülke ve dünya için bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz."

Etkinlikten Görüntüler ve Gelecek Planları

Etkinlikte, Hayal Ağacı Derneği üyeleri ve belediye çalışanları birlikte çalışarak çevreyi temizledi. Gelecekte de benzer projelerle çevre bilincini artırmak ve doğayı korumak adına çalışmalar yapılacağı belirtildi. Bu tür etkinliklerin devam edeceği ve geniş bir katılımla daha fazla bölgenin temizleneceği vurgulandı.

Adıyaman Hayal Ağacı Derneği Başkanı Yusuf Can Bektaş çevre temizliğinin ardından yaptığı konuşmalarda şu sözleri söyledi:

Adıyaman Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Tırpan ise Hayal Ağacı Derneğinin yaptığı sokak temizleme çalışmalarına yardım etti. Başkan Tırpan temizlik çalışmalarını ardından şu ifadeleri kullandı:

“Olan duyarlılığı artırmak maksadıyla bugün Hayal Ağacı Derneği ile birlikte ortak bir faaliyette bulunduk. Tabii bunun öncesinde de biz çocukları ve gençleri bilinçlendirmek amacıyla bir tiyatro oyunu sergilemiştik hatırlarsanız TPAO’nun kültür merkezinde. Yani bu manada özellikle gençlerin ve çocukların çevre bilincini arttırmak, duyarlılığını arttırmak için bu tür faaliyetlere Hayal Ağacı Derneği'nizle birlikte belediye olarak her zaman katkı sunacağız, her zaman ortak projeler yapacağız. Doğaya atıldığı zaman yüz yıllar geçse de erimeyen ya da doğanın eritemediği özellikle pet şişeler olsun, cam şişeler olsun bugün o alanda bir temizlik yaptık çevre yolunda, 2. Çevre yolunda Semt Pazarı dediğimiz bölgede. Ama bu yapmış olduğumuz etkinlik sadece bu bölgeyle sınırlı değil şimdi birazdan arkadaşlarımızla beraber yine bir iki tespit ettiğimiz bölge var. Tekrar oraya gidip bu faaliyetimize devam edeceğiz. Daha temiz bir Adıyaman için, daha temiz bir ülke için, daha temiz bir dünya için her zaman belediyemizin bu tür etkinlik yapan derneklerle aydaş olacağını, ortak projeler yapacağını efendime söyleyeyim ortak etkinliklere katılacağı katılacağını ben beyan edeyim.”

