"Cumhurbaşkanı'ndan SGK Müjdesi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremleri nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen il ve ilçelerdeki işveren ve sigortalıların SGK’ya olan borçlarının ödenmesini 28 Şubat 2025 yılına kadar ertelediklerini açıkladı. Bu açıklama, özellikle depremin vurduğu bölgelerde büyük bir memnuniyetle karşılandı.

"ATSO Başkanı'nın Değerlendirmesi"

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu (ATSO) Başkanı Mehmet Torunoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği müjdeyi değerlendirdi. Torunoğlu, SGK prim borçlarının ertelenmesinin olumlu bir gelişme olduğunu ifade ederek, "Özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmelerimiz finansal açıdan zor bir dönemden geçmektedir. İlimizde halen ekonomik anlamda darboğaz yaşanmaktadır. Hükümetimiz depremin neden olduğu olumsuzluklar konusunda önemli çalışmalara imza attı" dedi.

"Depremin Etkileri ve Ertelemenin Önemi"

Torunoğlu, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle SGK prim borçlarının ertelenmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti. Bu kararın, bölgedeki işverenler ve sigortalılar için büyük bir rahatlama sağladığını ifade etti.

"Ticaretin Canlandırılması İçin Çözüm Önerileri"

ATSO Başkanı Torunoğlu, depremin yaralarının sarılması için devletin tüm kurumlarının yanında olduklarını ve bu süreçte ticareti yeniden canlandırmak için çözüm önerilerini sunmaya devam edeceklerini vurguladı. "Biz bu taleplerimizi ilimize gelen bakanlarımıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımıza, ziyaret ettiğimiz bakanlarımıza ve devlet büyüklerimize her defasında ilettik. Konunun ehemmiyetini bilerek erteleme talebimize kulak veren Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlarımız ve milletvekillerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

"Devletten Yeni Destekler Bekleniyor"

Torunoğlu, mevcut desteklerin devamı ve yeni desteklerin sağlanması için devletin yanlarında olmasını beklediklerini belirterek, "Deprem bölgesinde ticareti yeniden canlandırmak için çözüm önerilerimizi her platformda sunmaya, üyelerimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Devletimizden mevcut desteklerin devamıyla birlikte yeni destekler bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA