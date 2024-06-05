İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, stratejik planlamanın önemine vurgu yaparak, "Eğitim, toplumların geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biridir. Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, 2024-2028 Stratejik Planımızı hazırlarken, eğitimdeki dönüşümü ve gelişimi sürekli kılmayı amaçladık. Bu planın oluşturulmasındaki temel motivasyonumuz, ilçemizin eğitim potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak ve gelecek nesillere daha iyi bir yaşam sunmaktır. Stratejik planlar, bir kurumun veya birimin sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirme gücüne sahiptir. Geleceği öngörmek ve ona hazırlıklı olmak, başarıya giden yolda en temel adımlardan biridir. Bu stratejik plan, ilçemizin eğitim sisteminin geleceğini belirlemek için bir kılavuz olacak ve hedeflerimize ulaşmak için bize yol gösterecektir. Değerli paydaşlarımız, stratejik planımızın başarılı bir şekilde uygulanması için sizlerin desteği ve katkıları büyük önem taşımaktadır. Sizlerin güçlü desteğiyle, ilçemizin eğitim alanındaki hedeflerine ulaşacağımıza olan inancımız tamdır. Birlikte, daha güçlü bir gelecek inşa etmek adına el ele vermeye devam edeceğiz. Kurum stratejik planlamamızın hazırlanmasında emeği geçen başta ARGE Birimi Personelimiz Halil İbrahim Demirci ve Stratejik Planlama ekibi olmak üzere Şube Müdürlerimiz Mehmet Bayram, Mehmet İnce, Mehmet Turan ve Sinan Demir ile tüm birim personellerimize teşekkür eder başarılar dilerim.” şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA