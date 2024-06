Depremin Adıyaman için bir milat olduğunu ifade eden Kenan Doğan, yapılan yanlışların devam ettiğini belirterek; “Neresinden tutsak elimizde kalıyor. Adıyaman büyük bir deprem yaşadı bunun bir Milat olmasını bekliyorduk. İnsanlarımız çok sayıda ölüm yaşadı. Artık dünya malı için veya çıkarlarımız için değil, memleketin,milleti çıkarları için bir şeyler yapılacağına inancımız oluşmuştu. Ancak gelinen noktada yine her şey yerli yerinde ve insanlar özellikle siyaseti ve kamu kurumu yönetenler yine kendi çıkarlarını düşünüyor ve bu doğrultuda davranış sergiliyor. Örnek mi; ağır depremden sonra alınan acil bir kararla Karadağ dediğimiz bölgede son on yılda ağaçlandırılan alanlar yok edildi ve oralara konut yapılmasına karar verildi. Bu kararı kim aldı bilinmiyor, aynı dağın batı tarafında ağaçsız alanlarda bugün konut yapılan alanların en az on katı büyüklüğünde araziler vardı altyapı yapımı bu kadar zorlu değildi ve 100 binlerce ağaç katledilmeyecekti, ama gelin görün ki hiç acımadan o zeytin ve badem ağaçlarının olduğu alan yok edildi ve altyapı konusunda normal bir alandaki maliyetin 4-5 misline mal edilen altyapı oluşturulmaya çalışılıyor” dedi.

“VATANDAŞA NEDEN FORE KAZIK ZORUNLULUĞU YOK”

Devletin yaptığı rezerv alanlarda fore kazık uygulamasının yapıldığını ancak vatandaşın yaptığı yerinde dönüşüm projelerinde fore kazık zorunluluğunun olmadığının altını çizen Doğan; “Bir başka konuda fore kazık çalışmaları. Bulvar boyunca rezerv alan ilan edilen yerlerde fore kazık ile temel yapımına başlanıldı ancak vatandaşın kendisinin yaptığı alanlarda fore kazık çalışması yoktur. Beş katlı alanlarda fore kazık sistemi ile yapı oluşturulurken dokuz katlı vatandaşın kendi yaptığı yerde radyal temel yapılıyor fore kazık yok. Şimdi doğru olan hangisi. Dokuz katlı yerde ihtiyaç duyulmazken devletin yaptırdığı yerlerde beş kat olmasına rağmen neden maliyeti bir hayli artıran fore kazık uygulaması yapılıyor. Oralarda sıvılaşma seviyesi yüksek ise dokuz katlı vatandaş tarafından yapılanlar da neden fore kazık çalışması olmuyor. Sonuçta yüksek bir maliyet ve dokuz katlı alanlarda uygulanmıyorsa beş katlı yerlerde neden uygulanıyor. yarın bu maliyetler vatandaşa yansıtılacağına göre buna kim neye göre karar veriyor. Tıpkı yukarı dağlık alanda altyapı maliyetinin çok yüksek olacağı bilindiği halde, batı tarafında daha düz alanlar ve sert zeminli yerler varken bugün yapılan yere karar vericiler acaba vatandaşın kendi arasında konuştuğu gibi inşaatları yapanlara daha fazla rant sağlamaya yönelik mi tercihler yapıldı”

“RANTÇILARIN RANTI KESİLMİYOR”

Liyakatsiz atamalar ve rantın devam ettiğini dile getiren Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü; “Yazının başında dediğim gibi nereden tutsan elinde kalıyor hiçbir şey düzelmiyor. Seçimden ders almamışlar ki ne kurumlara liyakatli adamlar atanıyor ne rantçıların rantı kesiliyor ne de bu ağır yükü omuzlarına vurduğumuz vatandaşımızın lehine bir karar alıyorlar. Kamu kurumlarında niteliksiz, adı sıkıntılı bazı olaylarla ilişkilendirilerek anılan ve bir an önce görevlerinden uzaklaştırılmaları gerekir diye konuşulan kurum amirleri hala görevlerinin başında ve ilişkili oldukları siyasilerde hiç çekinmeden hala bu yöneticileri korumaya devam ediyorlar. Bu sebepledir ki vatandaş sarı karttan ders almayan bu iktidara kırmızı kart göstermek için her platformda tez zamanda genel seçimi beklediğini dillendiriyor”

Editör: Adıyamanlılar Net