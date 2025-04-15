Özhan mesajında; “Aziz milletimizin bağımsızlık ve hürriyeti uğruna verdiği mücadelelerin en kıymetli nişaneleri olan şehitlerimiz, tarihimizin onur timsalleridir. Vatanımızı canı pahasına koruyan, mukaddes topraklarımız ve al bayrağımız uğruna canını feda eden şehitlerimize ve gazilerimize olan minnet borcumuz hiçbir zaman ödenmez. Şehit ailelerimizin acılarını paylaşmak, onların emaneti olan değerlere sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Onlar, bu ülkenin onurudur. Her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Onların duası ve desteğiyle daha güçlü bir Türkiye inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Bu duygularla 14-20 Nisan Şehitler Haftası’nda, aziz şehitlerimizi ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle yad ediyorum”dedi.

Kaynak : PHA