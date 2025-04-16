Kaban, CHP tarihinde kurultayla ikinci kez genel başkan değişimi yaşandığını vurgulayarak, “Bu durum partimizin demokrasisine olan bağlılığını ve kurumsal yapısını bir kez daha göstermiştir. Ancak olağanüstü kurultay yapılmasaydı, partimize yönelik açılan soruşturma sonucunda kayyum atanması gibi ciddi bir riskle karşı karşıya kalabilirdik” dedi.

“CHP’ye Operasyon Yapıldı”

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde CHP’nin elde ettiği başarıyı hatırlatan Kaban, iktidarın bu yükselişten rahatsız olduğunu savundu. “CHP ve özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yükselişi bazı çevreleri endişelendirdi. Bu nedenle partimize yönelik bir operasyon planlandı” ifadelerini kullandı.

Kaban, kurultayın hem bu iddialara yanıt vermek hem de kamuoyunda güven tazelemek amacıyla toplandığını belirterek, “Genel Başkanımız Özgür Özel, tüm delegelerin oylarını alarak yeniden seçildi. Kendi çalışma arkadaşlarını da oy birliğiyle belirleyerek güçlü bir destekle yoluna devam etmektedir” diye konuştu.

“CHP Komploya ve Operasyona Açık Bir Parti Değildir”

CHP’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş köklü ve gelenekleri olan bir parti olduğunun altını çizen Mehmet Kaban, şöyle devam etti:

“CHP öyle kolay kolay dış müdahalelerle yönlendirilecek bir yapı değildir. Kurultayda da gördüğümüz gibi, daha önce Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren birçok delege bu kez Özgür Özel’e oy verdi. Bu, partimizin iç demokrasisinin ve değişim iradesinin ne kadar güçlü olduğunun göstergesidir.”

“Tarihsel Süreç Tekrarlandı: Ecevit’ten Özel’e”

Kaban, CHP tarihinde yaşanan lider değişimlerini hatırlatarak, 1970’li yıllarda Bülent Ecevit’in İsmet İnönü’ye karşı aday olup seçildiğini, benzer bir sürecin 2023 kurultayında Özgür Özel’in Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı aday olarak genel başkanlığa gelmesiyle yeniden yaşandığını ifade etti.

“CHP’de Görevler İl İl Gözetilerek Verilmez”

Röportajda, Adıyamanlı bir ismin Parti Meclisi’nde neden yer almadığı yönündeki soruya da yanıt veren Kaban, CHP’de görevlerin bölgesel değil, parti değerleri ve fikir birliği esasına göre verildiğini belirtti.

Kurultaya Onur Kurulu Üyesi sıfatıyla davet edildiğini ve olağanüstü kurultay olması nedeniyle söz almadığını da ifade eden Kaban, “Bu kurultayın yapılması partimizin geleceği açısından isabetli olmuştur. Genel Başkanımızın yeniden güçlü şekilde seçilmesi hem partimiz hem de ülkemiz adına hayırlı sonuçlar doğuracaktır” dedi.

Kaynak : PHA