Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yerlikaya, 12 yıl süren Suriye iç savaşının, Türkiye ve bölge için büyük insani ve yönetimsel sınamalar yarattığını belirterek, Göç İdaresi Başkanlığı’nın bu süreçte kritik bir rol oynadığını kaydetti.

"Baas Rejimi Sona Erdi, Yeni Bir Dönem Başladı"

Bakan Yerlikaya, 8 Aralık 2024 tarihini Suriye tarihindeki bir dönüm noktası olarak tanımladı. Açıklamasında, “61 yıllık Baas rejimi çöktü. Esed ülkesinden kaçtı. Suriye'deki zulüm tarihin karanlık sayfalarındaki yerini aldı” ifadelerine yer verdi.

“Gönüllü ve Güvenli Geri Dönüşler Hız Kazandı”

Suriye’deki siyasi değişimin ardından geri dönüş sürecinde hızlanma yaşandığını kaydeden Yerlikaya, “9 Aralık 2024'ten bu yana 175 bin 512 (33 bin 730 aile) Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine döndü” dedi.

Açıklamasına göre, 2017 ile 2025 yılları arasında Türkiye’den Suriye’ye geri dönen Suriyeli sayısı toplamda 915 bin 515'e ulaştı.

“Göç Yönetimini Uluslararası Hukuka Bağlı Yürütüyoruz”

Yerlikaya, göç politikalarının medeniyet değerleri ve uluslararası hukukla uyumlu şekilde sürdürüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Göç konusunu, medeniyet değerlerimizden aldığı ilhamla, uluslararası hukuk ve insani değerlere bağlı kalarak yönettik, yönetmeye devam edeceğiz.”

Geri Dönüş Süreci Tartışmaları da Beraberinde Getiriyor

Bakan Yerlikaya’nın açıklamaları, Türkiye’de göç politikaları, mülteci entegrasyonu ve güvenli geri dönüş süreçlerinin yeniden kamuoyunun gündemine taşınmasına neden oldu. Geri dönüşlerin hangi bölgelere gerçekleştiği, altyapı ve güvenlik koşullarının ne düzeyde sağlandığı gibi konular ise hem ulusal hem uluslararası kamuoyunda dikkatle izleniyor.

Kaynak : PHA