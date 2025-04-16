Ahmet Türk açıklamasında, 24-25 Şubat tarihlerinde Mersin, Hatay ve Adana bölgelerinde; 21-22 Mart’ta Ege bölgesinde ve 10-14 Nisan tarihleri arasında ise tüm Türkiye genelinde etkili olan şiddetli don olaylarının, tarımsal üretimi ciddi ölçüde sekteye uğrattığını belirtti.

“Çiftçi Desteklenmezse, Yarın Tüketici de Zarar Görecektir”

Don olaylarının yalnızca üreticiye değil, dolaylı olarak tüketiciye de ağır fatura çıkaracağını vurgulayan Türk, “Türkiye’nin her yerinde çiftçimizin üretimini vuran bu felaketin yaraları acilen sarılmalıdır. Aksi takdirde bu felaket yalnızca üreticimizi değil, tüketimlerimizi de vuracaktır” ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti’den 4 Maddelik Acil Önlem Çağrısı

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanlığı olarak hükümete çağrıda bulunan Türk, çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi için şu dört talebi dile getirdi:

Afetten etkilenen çiftçilerin tüm borçları en az 1 yıl süreyle ertelenmeli,

Üreticilere %0 faizli, 2 yıl geri ödemesiz kredi imkanı sağlanmalı,

Doğal afetten etkilenen tüm bölgeler “Tarımsal Afet Bölgesi” ilan edilmeli,

Üreticilere dekar başına 10.000 TL doğrudan gelir desteği verilmelidir.

"Çiftçi Üretirse Türkiye Kazanır"

Açıklamasında tarımsal üretimin stratejik önemine de vurgu yapan Türk, “Çiftçi üretirse Türkiye kazanır. Bu felaketin yaralarını sarmak sadece üreticinin değil, devletin görevidir. Tarımı ihmal etmek, gıda güvenliğini riske atmaktır” dedi.

İYİ Parti’nin tarımsal üretimle ilgili her zaman çiftçilerin yanında olduğunu belirten Türk, yaşanan don felaketinin ekonomik etkilerinin minimize edilmesi için gerekli tüm desteğin vakit kaybetmeden sağlanması gerektiğini ifade etti.

Kaynak : PHA