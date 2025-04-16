Tarihi ve toplumsal bellekte önemli bir yer tutan Eski Çarşı’nın yıkılarak yerine modern yapılar yapılması planlanıyor. Ancak çarşı esnafı, sürecin şeffaf yürütülmediğini ve mağdur edildiklerini ileri sürerek kamuoyuna seslendi.

"Tarihimiz Yok Ediliyor, Geçim Kaynağımız Elimizden Alınıyor"

Yaklaşık 300 esnafın faaliyet gösterdiği ve 166 ailenin yaşadığı alanda uygulanmak istenen kentsel dönüşüm projesinin detaylarının belirsiz olduğu ifade edildi. Esnaf tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kahta’nın belleğinde önemli bir yere sahip olan Eski Çarşı, sadece bir alışveriş alanı değil, ilçemizin kültürel dokusunun ve toplumsal hafızasının bir parçasıdır” denildi.

Açıklamada, belediyenin ilk etapta bölgeyi rezerv alan ilan ederek esnafa geçici kira yardımı ve yeni dükkân sözü verdiği, ancak ilerleyen süreçte bölgenin aslında rezerv alan değil, yerinde kentsel dönüşüm alanı olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.

“Tebligatlar Usulsüz, Alternatif Sunulmadı”

Mart ayında belediye zabıtaları tarafından esnafa, dükkânların bir ay içinde boşaltılması yönünde tebligatlar yapıldığı, ancak bu işlemlerin usulsüz olduğu savunuldu. Açıklamada, “Dükkânlarımız yıkıldıktan sonra nerede, nasıl geçineceğimiz belirsiz. İlçede bu kadar esnafa yetecek ikame dükkân yok. Aynı şekilde ailelerin barınacağı konut da mevcut değil” denildi.

“Yıkım Değil, Restorasyon İstiyoruz”

Çarşı esnafı, taleplerinin yıkım değil, restorasyon olduğunun altını çizerek, “Tarih yıkılarak değil, onarılarak yaşatılır. Eski Çarşı'nın yıkılması yerine, restore edilerek yeniden işlevlendirilmesi gerekmektedir” çağrısında bulundu. Açıklamada, belediye ve merkezi yönetime, projede revizyona gidilerek halkın taleplerinin dikkate alınması çağrısı yapıldı.

Belediye Önüne Siyah Çelenk Bıraktılar

Basın açıklamasının ardından bir grup esnaf, sessiz bir yürüyüşle Kahta Belediyesi önüne siyah çelenk bırakarak protestoda bulundu. Grup adına yapılan açıklamada, “Yetkilileri bu yanlış karardan dönmeye, Eski Çarşı’ya sahip çıkmaya davet ediyoruz. Kültürel mirasımıza birlikte sahip çıkalım” denildi.

Hukuki Süreç Başlatılacak

Esnaf, yıkım kararına karşı hukuki mücadele başlatacaklarını da duyurarak, “Ekmek teknelerimizin, geçmişimizin ve kültürel hafızamızın yok edilmesine karşı tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA