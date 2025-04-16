Yeni dönem İKK Sekreteri Tuncay Kaya’nın görevlendirilmesi, TMMOB’ye bağlı Adıyaman’daki Oda temsilcilerinin ortak kararıyla gerçekleşti. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adıyaman Temsilciliği’nde düzenlenen toplantıda konuşan Ufuk Bayır, görev süresi boyunca TMMOB Adıyaman İKK bileşenlerinden gördüğü destek için teşekkür etti. Bayır, “Görev sürem boyunca kentimize katkı sağlamak için tüm meslektaşlarımızla ortak bir çaba yürüttük. Tuncay Kaya’nın da aynı özveriyle bu görevi yürüteceğine inancım tamdır,” dedi.

Tuncay Kaya: “Adıyaman’ın Sorunlarına Mesleki Bilgiyle Katkı Sunacağız”

Görevi devralan Tuncay Kaya da konuşmasında Ufuk Bayır’a teşekkür ederek, İKK Sekreterliği gibi önemli bir görevi devralmanın sorumluluğunun farkında olduğunu vurguladı. Kaya, “TMMOB’ye bağlı Odaların Adıyaman temsilcileri olarak bize duyulan güvene teşekkür ediyorum. Adıyaman’daki mühendis, mimar ve şehir plancısı üyelerimizin mesleki haklarını savunmaya ve kentimizin sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Yeni dönemde TMMOB Adıyaman İKK olarak, meslek disiplinlerinin bilgi birikimlerini ortaklaştıracaklarını belirten Kaya, her toplumsal meseleye teknik perspektiflerden çözüm önerileri sunacaklarını ifade etti. Kaya, “Adıyaman’ın daha yaşanabilir bir kent olması için çalışacağız. TMMOB’nin halkçı ve toplumsal mücadele geleneği bizim için en önemli rehberdir” diye konuştu.

“Her Adımın Takipçisi Olacağız”

Kaya, İKK’nın yeni dönemde izleyeceği çalışma çizgisine ilişkin olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Emekten ve halktan yana duruşumuzdan taviz vermeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Anti demokratik uygulamalara, çevre ve kent hakkı ihlallerine, insan hakları ihlallerine karşı ses çıkarmaya devam edeceğiz. Kentimizde yapılan her uygulamayı, atılan her adımı dikkatle takip edeceğiz. Sorunları tespit edip, kamuoyuyla paylaşarak çözüm önerilerimizi sunacağız.”

TMMOB Adıyaman İKK 9 Odayı Temsil Ediyor

TMMOB Adıyaman İl Koordinasyon Kurulu, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mühendisleri Odası olmak üzere toplam 9 Odanın Adıyaman temsilciliklerinden oluşuyor. Kurul, kentte teknik, mesleki ve toplumsal meselelerde ortak görüş oluşturma ve çözüm önerileri geliştirme amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Kaynak : PHA