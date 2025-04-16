Yaşar, açıklamasında, programda yer alan “bir kişinin hamile bıraktığı kayınvalidesi ile evlenmek istemesi” olayını “bireysel bir sapkınlık” olarak nitelendirerek, bu durumun aynı zamanda toplumsal bir çöküşün habercisi olduğunu vurguladı. Toplumun temelini oluşturan aile kurumunun bu tür içeriklerle ağır şekilde zedelendiğini ifade eden Yaşar, olay karşısında derin üzüntü ve endişe duyduklarını belirtti.

“Bu Yayınlar Ahlaki Yozlaşmayı Meşrulaştırıyor”

Kur’an-ı Kerim’den alıntı yapan Yaşar, “Allah kötülüğün ortaya çıkmasını sevmez” (Nisa 148) ayetine atıfla bu tür ifşaların ve ahlaki yozlaşmaların İslami değerlerle bağdaşmadığını dile getirdi. Yaşar, “Bu tür olaylar ne bireysel özgürlük ne de başka bir gerekçeyle meşrulaştırılamaz,” dedi.

Açıklamada, söz konusu olayın işlendiği programın yayınlandığı ATV kanalına da tepki gösterildi. Yaşar, “Sözde muhafazakâr kimliğiyle bilinen ATV’nin bu tür içerikleri ekranlara taşıması, reyting uğruna toplumsal değerlerle alay edilmesidir” ifadelerine yer verdi.

“Aile Bakanlığı ve RTÜK Sessiz Kalıyor”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile RTÜK’ün konuya ilişkin sessizliğini eleştiren Yaşar, “Bu kurumlar toplumun manevi yapısını korumakla yükümlüdür. Yaşanan bu tür ahlaki çöküşlere karşı adım atmamak, bu değerlere sahip çıkmamak anlamına gelir” dedi.

Mil-Diyanet Sen olarak uzun süredir “RTÜK Ahlak Denetim Kurulu” kurulması yönünde çağrıda bulunduklarını hatırlatan Yaşar, “Önce Ahlak ve Maneviyat” ilkesiyle hareket ettiklerini ve bu doğrultuda yayıncılık anlayışının ivedilikle denetlenmesi gerektiğini kaydetti.

“Suskunluk, Manevi Çöküşe Ortak Olmak Demektir”

Yaşar, açıklamasının sonunda, ilgili kurumları bir kez daha göreve çağırdı:

“Bakanlığı, RTÜK’ü ve ilgili tüm kurumları, milletimizin inanç ve değerleriyle alay eden bu tür yayınlara karşı en sert şekilde müdahale etmeye çağırıyoruz. Aksi takdirde bu suskunluk, çocuklarımızın ve gençliğimizin manevi çöküşüne ortak olmak anlamına gelecektir.”

Mil-Diyanet Sen’in çağrısı, kamuoyunda tartışmaları beraberinde getiren televizyon programlarının denetimi ve yayıncılık ilkeleri konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak : PHA