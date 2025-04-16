Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Nisan 2025 tarihinde Beştepe’de düzenlenen Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, öğretmen atamalarına ilişkin müjdeyi kamuoyu ile paylaşmıştı. Erdoğan, toplamda 25 bin öğretmenin atanacağını, bu sayının 10 bininin Milli Eğitim Akademisi’ne alınacak öğretmen adaylarından oluşacağını duyurmuştu.

MEB tarafından yapılan yazılı açıklamada, sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında 15 bin pozisyon için başvuruların 21 Nisan Pazar günü başlayıp 5 Mayıs Pazar günü sona ereceği ifade edildi. Başvuruların elektronik ortamda yapılacağı öğrenilirken, adayların hangi branşlardan başvuru yapabileceği, kontenjan dağılımları ve sözlü sınav sürecine dair ayrıntılı bilgilere Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Akademi Atamaları Ayrı Takvimle Gerçekleştirilecek

Milli Eğitim Akademisi için yapılacak 10 bin öğretmen alımı ise farklı bir takvimle yürütülecek. Bakanlık açıklamasında, bu atamalara ilişkin sürecin Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilan edilmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi. Söz konusu sınav, MEB’in yeni dönemde öğretmenlik mesleğine girişte yetkinlik ve formasyon süreçlerini yeniden yapılandırmak amacıyla kurduğu Akademi’nin ilk büyük uygulaması olacak.

Ön Başvuru ve Süreç Nasıl İşleyecek?

Başvuru sürecinde adayların ilgili alanlardan mezun olmaları, KPSS'den gerekli puanı almış olmaları ve başvuru şartlarını sağlamaları gerekiyor. Sözlü sınavların hangi illerde ve ne zaman yapılacağı da önümüzdeki günlerde MEB tarafından açıklanacak.

Atama bekleyen yüz binlerce öğretmen adayının gözü kulağı başvuru sürecinde ve mülakat takviminde olacak. MEB’in öğretmen istihdam politikası çerçevesinde yürütülecek bu alımların, eğitim kadrolarının güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı vurgulanıyor.

Kaynak : PHA