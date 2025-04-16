DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in aort damarı yırtılması (aort diseksiyonu) nedeniyle hayati tehlike yaşadığı haberleri gündeme geldi. Doruk Sağlık Grubu Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Yurtdaş, aort diseksiyonu hakkında önemli bilgiler verdi.BURSA (İGFA) - Prof. Dr. Mustafa Yurtdaş, “Aort duvarının iç katmanının yırtılması sonucu, kanın damar duvarı katmanları arasına girerek onları ayırmasıyla oluşan, hayatı tehdit eden ciddi bir durumdur. Genellikle ani başlayan, yırtılır tarzda göğüs veya sırt ağrısıyla kendini gösterir” dedi.

Doruk Nilüfer Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yurtdaş, aort diseksiyonununbaşlıca sebeplerini şu şekilde aktardı:

“Aort damarı yırtılmasının başlıca sebepleri arasında hipertansiyon, bağ dokusu hastalıkları, damar sertliği, aort anevrizması, göğüs travması, doğumsal kalp ve damar bozuklukları, cerrahi veya girişimsel müdahaleler, yoğun fiziksel zorlanma, ağırlık kaldırma gibi efor gerektiren işlerde damar duvarına aniden aşırı basınç binebilir. İlaç ve madde kullanımı, kokain veya amfetamin gibi uyarıcılar tansiyonu ve kalp hızını ani olarak artırarak diseksiyona yol açabilir. İleri yaş ile beraber aort duvarı yaşla birlikte esnekliğini kaybeder.

Kimler Daha Çok Risk Altında?

- 60 yaş üstü erkekler

- Kronik hipertansiyon hastaları

- Ailede aort diseksiyonu öyküsü olanlar

- Genetik bağ dokusu hastalığı taşıyanlar