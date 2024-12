Kahta 02 Spor Kulübü, 1944 yılında kurulduğundan bu yana süregelen başarıları ve tarihi mirasıyla Kahta’nın gururu olmaya devam ediyor.

Kulüp, 80. kuruluş yıl dönümünü, geniş bir katılımla düzenlediği özel bir etkinlikle kutladı.

Kutlamaya, Adıyaman Milletvekilleri İshak Şan ve Resul Kurt, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Bölükyayla Belde Başkanı Mehmet Turan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Adıyaman Ticaret Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, AK Parti Eski İlçe Başkanı Reşat Turanlı, İl Genel Meclis Üyesi Turan Yıldırım, eski futbolcular, taraftarlar, iş insanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, Kahta 02 Spor Kulübü Başkanı İsmail Mulhan’ın sporun önemi üzerine yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Mulhan; “Kulübün tarihine, yaşadığı zorluklara ve başarılarına değinerek, Kahta Spor’un sadece bir takım değil, Kahta halkının bir parçası olduğunu belirtti.

Kutlamaya katılan Milletvekili İshak Şan ve Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kahta 02 Spor Kulübü’ne olan desteklerini yineleyerek, kulübün her zaman yanlarında olacaklarını ifade ettiler. “Kahta Spor, memleketimizin bir parçasıdır ve bizler her zaman bu değerli kulübün yanında olacağız,” diyerek, Kahta 02 Spor Kulübü’ne olan bağlılıklarını bir kez daha belirttiler.

Gecenin ilerleyen saatlerinde, ünlü ses sanatçısı Aydın Aydın sahne alarak coşkulu bir konser verdi. Katılımcılara unutulmaz anlar yaşatan Aydın, müzikleriyle geceye renk kattı. Konserin ardından, Kahta 02 Spor Kulübü tarafından hazırlanan özel slayt gösterisi izletildi.

Etkinlik boyunca katılımcılara çiğköfte ikram edildi, ardından Kahta 02 Spor Kulübü’ne ait formalar satışa sunuldu. Katılımcılar, kulübün formalarını alarak hem kulübü desteklediler hem de bu özel geceye olan katkılarını simgelediler.

Programın sonunda Kahta 02 Spor Kulübü Başkanı İsmail Mulhan, etkinliğe katılan tüm misafirlere teşekkür ederek, "80 yıl boyunca bu kulübe sahip çıkan herkese teşekkür ederim. Kahta Spor’un geleceği, sizlerin desteğiyle daha parlak olacak," dedi.

Kahta 02 Spor Kulübü’nün 80. yıl kutlaması, hem kulübün tarihini hem de Kahta halkının spora olan tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi. Etkinlik, katılımcılar arasında büyük bir heyecan ve coşku ile son buldu.



Kaynak : PHA