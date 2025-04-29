Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 12 Nisan 2025 tarihinde Yunanistan'ın Astros kentinde gerçekleştirilen Balkan Yürüyüş Şampiyonasında milli atletler Kader Güvenç büyük kadınlar da 35 kilometrede Balkan ikincisi olurken, Muhammed Emir Işık ise yıldız erkeklerde 10 kilometrede Balkan üçüncüsü oldu.

Vali Osman Varol, müsabakalar sonucu büyük bir başarı elde ederek Adıyaman’a dönen Balkan şampiyonları milli atletlerimiz Kader Güvenç, Muhammed Emir Işık ve beraberindeki Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve antrenörleri kabul ederek gösterdikleri başarı dolayısıyla tebrik etti.

Kaynak : PHA