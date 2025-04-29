İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik 81 ilde düzenlenen operasyonlarda 137 şüpheli gözaltına alındığını bildirdi.

Ayrıca,12 adet yasa dışı alkolü içki imalathanesi deşifre edildi. 63 bin 150 litre etil alkol, 96 bin 992 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 807 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 106 adet alkol aroması, 66 bin 500 adet etiket,4 bin 30 adet bandrol, 9 bin 109 adet boş şişe, 88 bin 376 adet kapak ele geçirildi. Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimlerinin de katıldığı operasyonda; Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirme sonucu piyasa değeri yaklaşık 94 milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı ayrıca ''Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım. Valilerimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimiz ile Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum.'' ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1917087650445754616