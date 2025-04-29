Adıyaman Valiliği toplantı salonunda Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Adıyaman’da faaliyet gösteren taş ocaklarının çevreye ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla yönergeye aykırı davranan taş ocakları hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılması konusu ele alındı.

Toplantıda, Valilik yönergesinde öngörülen hükümler çerçevesinde gerekli denetim ve kontrollerin ilgili birimlerce kararlılıkla sürüleceğinin altı çizilirken yönergeye aykırı davranan taş ocakları hakkında gerekli yaptırımların uygulanacağı ve mevzuata uygun konuma gelene kadar faaliyetlerinin durdurulması gibi hususlar değerlendirildi.

Kaynak : PHA