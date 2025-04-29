Protokol, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda, Başkan Ayşe Ünlüce ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin yanı sıra, belediye meclis üyelerinin de katılımıyla düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

“Deprem entübe olan şehrimiz bu parkla nefes alacak”

İmza töreninde konuşan Başkan Tutdere, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman’da yaşanan büyük yıkımı hatırlatarak, Eskişehir halkı ve belediyesinin gösterdiği dayanışmaya teşekkür etti. Tutdere, “Bugün burada sadece bir protokol imzalamıyoruz; aynı zamanda şehirlerimiz ve halklarımız arasında güçlü bir dayanışma köprüsü kuruyoruz. Eskişehir’in Adıyaman’a uzattığı bu dostluk eli, yaralarımızı saracak, kardeşliğimizi daha da pekiştirecek. Entübe olmuş şehrimize tekrar nefes aldıracak ve dostluğunuz şehrimizi ayağa kaldıracak.” dedi.

“Eskişehir halkının 6 Şubat’taki ev sahipliğini unutmadık”

Deprem sürecinde Eskişehir halkının Adıyamanlı depremzedelere gösterdiği destek ve ev sahipliğini unutmadıklarını vurgulayan Tutdere, “Bu park, sadece bir yeşil alan değil, aynı zamanda dayanışmanın ve kardeşliğin simgesi olacak. Türkiye’nin dört bir yanından gelen desteklerle bugün ayakta duruyoruz. Bu iş birliğinin şehirlerimiz arasındaki bağı daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

“Halklarımız ve demokrasimiz adına dayanışmanın güzel bir örneği…”

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise konuşmasında, Türkiye’nin zorlu bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, “Böylesi bir süreçte dayanışmanın ve birlikteliğin önemi daha da artıyor. Sayın Başkanımız Abdurrahman Tutdere’yi, milletvekilliği görevini bırakarak deprem bölgesinde belediye başkanlığı gibi zor bir göreve talip olduğu ve halkın güvenini kazanarak bu zorlu süreçte gösterdiği başarı için kutluyorum. Bu protokol, hem halklarımız hem de demokrasimiz adına önemli bir dayanışma örneği olacaktır.” diye konuştu.

Park hakkında

İmzalanan protokolle Adıyaman’da Yeni Mahalle’ye 15 bin 200 metrekare alama ‘Eskişehir-Adıyaman Dostluk Parkı’ yapılacak. Park içerisinde otopark, çay bahçesi, fitness alanları, yürüyüş yolları, basketbol ve voleybol sahaları, bebek bakım odası gibi birçok sosyal donatılar yer alacak.

Kaynak : PHA