Türkiye’nin dört bir yanında, Nisan ayı boyunca düzenlenen “Decathlon Türkiye’nin En Hızlısı” yarışları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ruhuna yakışır şekilde, gençlerin hayallerine koştuğu büyük bir spor şölenine dönüştü.

10-14 yaş aralığındaki 2,2 milyon çocuğun katılımıyla okul seçmeleriyle başlayan yarışlar, ardından şehir elemeleri ve Diyarbakır, Antalya, İzmir, Ankara, Samsun ve İstanbul’da gerçekleştirilen bölge finalleriyle devam etti.

Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenen bu kapsamlı organizasyon, çocukları spora teşvik ederek hem yeni atletizm yeteneklerinin keşfine hem de spor kültürünün yaygınlaşmasına önemli katkı sağladı.

Büyük final 3 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul ENKA Atletizm Pisti’nde sabah saatlerinde başladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 152 genç sporcu, pistlerde kıyasıya mücadele ederek “Türkiye’nin En Hızlısı” unvanı için ter döktü. Yarışmaların sonunda yaş kategorilerinde birincilik elde eden 5 kız ve 5 erkek sporcu, beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde, Avrupa’nın en prestijli gençlik organizasyonlarından biri olan U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası’na katılarak unutulmaz bir deneyim yaşama şansını elde etti.

Decathlon Türkiye CEO’su Philippe Debray, sporun harikalarıyla insanları harekete geçirme amaçları doğrultusunda, Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz ‘Decathlon Türkiye’nin En Hızlısı’ projesinin ikinci yılında, hedeflediğimiz etkileri görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Debray, "Bu yolculuğa inanan, destek veren tüm paydaşlarımıza, öğretmenlerimize ve genç sporcularımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Decathlon Türkiye’nin En Hızlısı Büyük Finali’nde birinci olan sporcular:

2015 Doğumlu Kızlarda Güneş Pürmüz

2014 Doğumlu Kızlarda Devin Yade Çınar

2013 Doğumlu Kızlarda Simay Açıkgöz

2012 Doğumlu Kızlarda Ada Öztürk

2011 Doğumlu Kızlarda İrem Karacadağlı

2015 Doğumlu Erkeklerde Eymen Kuytan

2014 Doğumlu Erkeklerde Mehmet Akif Çal

2013 Doğumlu Erkeklerde Batuhan Toktaş

2012 Doğumlu Erkeklerde Esat Ali

2011 Doğumlu Erkeklerde Hasan Hüseyin Çeşim

İSTANBUL (İGFA)

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