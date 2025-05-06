Turnuvada birincilik elde edilmesi halinde Adıyaman temsilcisi, Türkiye’yi uluslararası müsabakalarda temsil etme hakkı kazanacak.

Başkan Tutdere: “Gurur Duyuyoruz”

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, İşitme Engelliler Futbol Takımı’nın başarısıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“İşitme Engelliler Futbol Takımımızın namağlup tamamladıkları lig sürecinin ardından Türkiye finallerine katılacak olmaları, şehrimiz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Bu önemli başarı, Adıyaman’ın sportif alandaki potansiyelini ve asıl engellerin yalnızca zihinlerde olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Adıyaman Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya ve sizlere desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Final Four’da da aynı inanç ve mücadeleyle başarıya ulaşacağınıza yürekten inanıyorum.”

Final Four 30 Mayıs’ta Başlayacak

Bartın’da düzenlenecek olan Final Four organizasyonunda Türkiye genelinden en başarılı dört takım karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğu hedefleyen Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, turnuvada hem kentini hem de işitme engelli sporcuların gücünü temsil edecek.

Kaynak : PHA