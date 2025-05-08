Türk Silahlı Kuvvetleri, Ekim 2025’ten itibaren Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini yeniden üstlenecek. Ayrıca, NATO’da ilk kez bir Türk generali “İş Birliği ile Güvenlik Direktörü” olarak seçildi.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığında gerçekleştirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri, uluslararası misyonlardaki faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2025 Planı kapsamında, 9’uncu Hudut Tugay Komutanı, 6-7 Mayıs’ta Yunanistan 3’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı’nı ziyaret ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, aynı zamanda, Yunanistan Milli Savunma Koleji heyeti, 6-9 Mayıs’ta Milli Savunma Üniversitesi’ni ziyaret ettiğini belirtti.

KFOR KOMUTANLIĞI TÜRKİYE’DE

Türkiye'nin Ekim 2023-2024 döneminde başarıyla yürüttüğü Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini, Ekim 2025’ten itibaren bir yıl süreyle yeniden devralacağını duyuran Tuğamiral Aktürk, "Görev, NATO ve BM kararlarına uygun olarak tarafsızlık ve şeffaflıkla yerine getirilecek. Türkiye, NATO ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine katkı sağlamaya devam edecek" dedi.

Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini Ekim 2023-2024 döneminde başarıyla yerine getiren ülkemiz, Ekim 2025’ten itibaren yine bir yıl süreyle söz konusu görevi ikinci kez üstlenecek. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/K4HHmBZZDI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 8, 2025

NATO’DA TARİHİ ADIM

NATO’da ilk kez bir Türk generalinin “İş Birliği ile Güvenlik Direktörü” görevine seçildiğini kaydeden Tuğamiral Zeki Aktürk, Brüksel’deki NATO Uluslararası Askeri Karargâhı’nda direktör seviyesinde temsil edilecek olan Türkiye, bu adımla NATO’daki etkin rolünü bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Yetkililer, bu seçimin Türkiye’nin ittifakın güvenlik ve istikrarına katkısının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Türkiye, NATO’nun güçlü bir müttefiki olarak barış ve güvenliğe destek olmayı sürdürecek.