Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen çalışma kapsamında kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler tarafından kent girişinde uygulama noktası oluşturuldu. Plakaları ve sürücüleri açıklanmayan araçlar durduruldu. Hassas burunlu köpek CADI'nında katıldığı aramada ilk aracın depo kısmında 16 paket halinde 5 kilogram ağırlığında Esrar maddesi ele geçirilirken, diğer aracın yine aynı şekilde yakıt deposu kısmında 103.06 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucular muhafaza altına alınırken, araçlarda bulunan D.Y. ve H.Y.P., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulamaların ardından çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : PHA