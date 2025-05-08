“Millet iradesinin üstünde irade tanımıyoruz. Bu süreci halk onaylamalı”

“Çok seviyorsunuz referandum yapmayı. O zaman buyurun, bu süreci de halkın iradesine sunun. Biz de milletten başka onay merci tanımıyoruz,” diyen Ağıralioğlu, paradigma değişikliğinin yalnızca Meclis aritmetiğiyle değil, doğrudan milletin onayıyla gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

Öcalan Mesajına Tepki: “Şehitlerimize saygısızlık yapıldı”

Ağıralioğlu, DEM Parti’li TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatı sonrası Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın mesajının okunmasına da tepki gösterdi. “Biz ölenin arkasından konuşmayız. Ama o salonda vefa değil, şehide vefasızlık gördük,” diyen Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Öcalan'ın telgraflarının okunduğu, alkışlandığı, alkışlamayanın bile tepki göstermediği bir törende, çocuklarımızı kırk yıldır katleden bir alçağın ismiyle şehitlerimizin ruhu incitildi. Aynı gün evlatlarımız şehit düşmüşken, o merasimi onlardan esirgeyen bir anlayışı kabul etmiyoruz.”

“Devletin başına devlet geldi, başımıza gelmeyen kalmadı”

Cumhur İttifakı’nın 2023 seçimleri öncesi dile getirdiği “teröre karşı kararlı duruş” söyleminin süreç içinde değiştiğini savunan Ağıralioğlu, AK Parti ve MHP’yi hedef aldı.

“2023’te ‘bunların devlette yeri olmayacak’ diyerek oy istediniz, şimdi Meclis’i adres gösteriyorsunuz. Seçildiğinizde millet size yönetme yetkisi verdi ama yöntemlerinize onay vermedi. Yönetiminizi hukuka ve halka danışmak zorundasınız,” ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Devletin başına devlet geldi" sözlerini hatırlatarak, “Devletin başına devlet geldi ama başımıza gelmeyen kalmadı” dedi.

“Bu süreç milletten onay almak zorundadır”

Partisinin süreci destekleyip desteklemeyeceğinin halkın kararına göre şekilleneceğini belirten Ağıralioğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bu süreci neden yapıyorsunuz, halkınıza anlatacaksınız. Gerekçelerinizi açıklayacaksınız ve onay alacaksınız. Milletiniz derse ki ‘tamam, biz bu yeni süreci destekliyoruz’, o zaman bizim de sözümüz olmaz. Ama siz milletin vekaletini yönetme yetkisi sanıyorsunuz. Seçilen, nasıl yöneteceğini hukuktan ve milletten öğrenir. Bu nedenle referandum çağrımızı yineliyoruz.”

“Evlatlarımızı ezemezsiniz”

Şehit ailelerinin ve bu uğurda mücadele etmiş insanların sesi olmaya devam edeceklerini belirten Ağıralioğlu, “Bu uğurda can veren evlatlarımızın hatırasını çiğnetmeyiz. Onların mücadelesini siyasi hesaplara feda ettirmeyiz” diyerek sürecin muhataplarının net biçimde belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak : PHA