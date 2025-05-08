Perre Haber Ajansı kıble tartışmalarını yerinde araştırdı: “Mezarlar kıbleye uygun şekilde yerleştirilmiş”

"Kahtalı Mıçe’nin Mezarı Kıbleye Uygun"

Yerinde yapılan çekim ve gözlemler sırasında, merhum sanatçı Kahtalı Mıçe’nin mezarı başta olmak üzere çevresindeki mezarların cenaze defin sünnetine uygun şekilde sağ tarafa yatırılıp yüzleri kıbleye dönük biçimde yerleştirildiği belirlendi. Akçal, sahada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kahta'da mezarların kıbleye bakmadığı yönünde bir söylenti dolaşıyor. Diyanet'in Kıble Pusulası uygulamasıyla mezarların yönünü kontrol ettik. Özellikle halkın yakından bildiği Kahtalı Mıçe'nin mezarını örnek aldık. Ölüm sünnetine göre cenaze sağa yatırılıp yüzü kıbleye döndürülür. Bu çerçevede yapılan incelemede mezarların kıbleye uygun yerleştirildiği görülüyor.”

Yanıltıcı Görsel Algı

Akçal’ın yaptığı gözlemler, mezar taşlarının farklı yönlere bakıyor olmasının kıbleye uygun definle ilgili bir sorun yaratmadığını, bunun sadece mezar taşlarının konumuna bağlı görsel bir algıdan kaynaklandığını da ortaya koydu. Bazı mezarlık bölümlerinde taşların kuzey, bazı bölümlerde ise doğuya dönük olmasının cenazelerin kıbleye uygun şekilde yerleştirilmediği anlamına gelmediği belirtildi.

Diyanet Pusulası ile Teyit Edildi

Yapılan kontrollerde, cenazelerin mezar taşlarının yönüne bakılmaksızın mezar içine sağ tarafa yatırılarak yüzlerinin kıbleye döndürüldüğü, kıble pusulasının da bu durumu teyit ettiği bildirildi. Ayrıca isteyen herkesin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Kıble Pusulası” mobil uygulaması aracılığıyla kendi kontrollerini de yapabileceği hatırlatıldı.

Kıble İddiaları Asılsız

Kahta Mezarlığı’na yönelik "mezarlar kıbleye bakmıyor" iddiasının sahada yapılan incelemeler sonucu gerçeği yansıtmadığı belgelendi. Perre Haber Ajansı’nın yerinde yaptığı araştırma, tartışmalara son noktayı koymuş oldu.

Kaynak : PHA