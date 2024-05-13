Spor salonu ve kafeteryanın yer aldığı merkez, üreten kadınlar ile doluyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla kadınlara pozitif ayrıcalıklar sunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, faaliyetlerini devam ettiriyor. Kadınlara yönelik kurslarla hem meslek öğrenmeleri hem de aile ekonomisine katkı sunmalarını hedefleyen Haliliye Belediyesi, İpekyol ve Osmangazi Mahallelerine Hanımlar Konağı kazandırdı. Kadınlar tarafından yoğun talep görmesi sonucu Osmangazi Mahalle sakinlerinin de hizmetine sunulan Hanımlar Konağı ile bölgedeki kadınlara, vakit geçirebilecekleri bir ortam sunuluyor. Merkezde sunulan dikiş-nakış atölyesi ve trikotaj atölyesinde usta öğreticiler eşliğinde eğitim alan kursiyer kadınlar, el emeklerini sergiliyor. Ahşap boyama atölyesinde de evde kullanmadıkları ve eski eşyalarını dönüştüren kadınlar, ürünlerini yeniden değerlendirerek, tasarrufu sağlıyor. Aldıkları eğitimlerle hem meslek öğrenen hem de aile ekonomisine katkı sağlayan kadınlar, keyifli zaman geçiriyor. Bu kursların yanı sıra spor hocası eşliğinde sunulan fitness salonunda ise spor yapan kursiyerlere, sağlıklı yaşamın ipuçları öğretiliyor. Kendilerine verilen program dahilinde düzenli olarak spor yapan kadınlar, kafeterya hizmetinin de bulunduğu Hanımlar Konağında hoş sohbet etme imkanı buluyor. Osmangazi Mahallesine kazandırılan Hanımlar Konağı ile verimli zaman geçirdiklerini ve kendilerini geliştirdiklerini ifade eden kursiyerler, sunulan bu imkanlardan dolayı Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini iletiyor.

Kaynak : PHA