Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hırsızlık şüphelilerine yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kahta Asayiş Büro Amirliği tarafından Girne Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde R.T'nin çantasından 22 ayar 40 gram ağırlığında 2 burma bilezik, 42 gram ağırlığında 1 altın zincir, 3 altın yüzük, 1 adet 22 ayar uç kısmında kalp şeklinde altın bulunan zincir, 2 çeyrek altın ve üzerinde 6 adet çeyrek altın bulunan zincir bileklik çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinde yapılan incelemede şüphelinin P.G., olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından şüphelinin adresine yapılan baskında çaldığı altınlarla birlikte gözaltına alındı. Altınlar sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan P.G., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak : PHA