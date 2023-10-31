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Belirli bir program dahilinde cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce sokak ve caddeler, biriken toz, toprak ve çamurdan da arındırıyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Virüslere karşı önlem alarak salgınların tekrardan yayılmasını önlemek amacıyla gece gündüz hem temizlik hemde hijyen noktasında cadde ve sokaklar yıkanarak vatandaşların daha temiz şartlarda yaşamalarını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

İlçe genelindeki temizlik çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ve virüslerin önüne geçme hedefiyle önlemlerini arttırdıklarını aktaran Başkan Yıldırım,"İlçemizi pırıl pırıl yapmaya çalışıyoruz. Genel olarak ana arterleri yıkayarak trafik yoğunluğunun oluşmamasına özen gösteriyoruz. Tazyikli suyla cadde ve sokaklarımızı pırıl pırıl hale geliyor. Daha temiz bir Gölbaşı için çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA