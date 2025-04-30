Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, Kahta Gençlik Merkezini ziyaret etti. Başsavcı Ersan’ı, Kahta Gençlik ve İlçe Spor Müdürü Mustafa Çiçek karşıladı. Ziyaret sırasında Gençlik Merkezi’nde yürütülen faaliyetler, gençlik projeleri ve kurumun hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

"Tek Gayemiz Gençleri Kötü Alışkanlıklardan Uzak Tutmak"

Ziyaret kapsamında bilgi veren İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, gençlik merkezinde yapılan etkinliklerin; spor, sanat, bilişim gibi alanlarda gençlerin gelişimine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti. Çiçek, “Amacımız; yetişmekte olan nesli kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, onların farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine imkân tanımaktır” dedi.

Yakın zamanda tamamlanan spor kompleksinin kısa süre içinde hizmete açılacağını ifade eden Çiçek, yeni tesisin gençlere daha geniş imkânlar sunacağını belirterek Başsavcı Alper Ersan’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Başsavcı Ersan: “Faaliyetlere Katılmaya Gayret Edeceğim”

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan ise, gençlik merkezinde gerçekleştirilen çalışmaların önemine dikkat çekti. Ersan, “Burada gençler için çok güzel faaliyetler yürütülüyor. Zamanım oldukça bu etkinliklere ben de katılmak isterim” dedi. Başsavcı Ersan, misafirperverliğinden ötürü Kahta Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek’e teşekkür etti.

Kaynak : PHA