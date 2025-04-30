Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Polisleri tarafından kentin giriş çıkış noktalarında 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi dar alan uygulaması gerçekleştirildi.

Güvenlik önleminin üst seviyeye alındığı uygulamada Yusuf ekiplerinin öncülüğünde Asayiş Şube, Trafik, Organize, Narkotik ekiplerin katılımıyla araçlar didik didik aranırken, araç içerisinde bulunanların üst araması gerçekleştirildi.

Polis ekipleri tarafından durdurulan araçların aranırken, araçlarda bulunanların ise üst araması yapıldı.

Yunus ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada 110 kişinin sorgulaması yapılırken, 80 araç araması yapıldı. Ekipler denetimlerin aralıksız olarak yapılacağını belirterek, vatandaşların huzuru için sahada olduklarını ifade ettiler.

Kaynak : PHA