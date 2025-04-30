Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkan Yardımcısı ve Ağaç İşleri Esnaf Odası Başkan Adayı Erkan Çimenden, Adıyaman’da yapımı planlanan yeni esnaf sitesi projesine ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Kentteki esnafın büyük çoğunluğunun kiracı olduğuna dikkat çeken Çimenden, sadece mülk sahibi olan esnafa yönelik bir planlamanın, mevcut esnaf gerçekliğiyle örtüşmediğini vurguladı.

“Başvurular Başladı, Ancak Kiracılar Dışlanıyor”

Proje kapsamında başvuruların alınmaya başladığını belirten Çimenden, bir esnaf olarak yaptığı başvurunun reddedildiğini ifade ederek, “Yalnızca işyeri yıkılan ya da ağır hasarlı olan esnafların başvuru yapabileceği bildirildi. Oysa Adıyaman’da esnafın yaklaşık %80’i kiracı konumundadır ve üretim faaliyetlerini baraka tipi, geçici yapılarda sürdürmeye çalışmaktadır” dedi.

“Modern ve Kapsayıcı Bir Esnaf Kompleksi Şart”

Çimenden, Adıyaman’ın yeniden inşası sürecinde esnafın bütününün gözetilmesi gerektiğini belirterek, “Yapılacak yeni esnaf sitesi yalnızca mülk sahiplerine değil; kiracı, barakada çalışan ve yıllardır üretim mücadelesi veren tüm esnafa hitap etmelidir. Ayrım yapılmaksızın planlanmış, modern ve kapsamlı bir esnaf kompleksi talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tüm Esnafın Ortak Sesi Olmaya Devam Edeceğim”

Depremin ardından Adıyaman esnafının üretim ve geçim olanaklarının büyük ölçüde zarar gördüğünü vurgulayan Çimenden, yetkililere seslenerek, bu gerçeğin göz önünde bulundurulmasını istedi. Açıklamasını, “Bu talebimizin şehrimizin yeniden ayağa kalkmasında önemli bir adım olacağına inanıyorum. Tüm esnaf kardeşlerimizin ortak sesi olmaya devam edeceğim” sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PHA