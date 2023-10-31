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Daha önce birçok noktada sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilirken hem bozulmuş hemde yeniden yapılması planlanan alanlarda asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı'na yakışır yollar yapmaya devam ettiklerini ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım,"Hemşerilerimizin gidecekleri yerlere rahatça ulaşmasını önemsiyoruz. Geçtiğimiz yaz ve sonbaharda ilçemizin sınırları içerisinde bulunan köylerdeki arazi yollarında yaptığımız düzeltme çalışmaları, köy ve ilçe merkezimizde yaptığımız parke taş, sathi ve sıcak asfalt çalışmalarımız oldu. Gölbaşı Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Özellikle yaşanan deprem sonrası ilçemizi tekrardan ayağa kaldırmak için ekiplerimizle birlikte var gücümüzle mücadele ediyoruz. İnşallah çok güzel işler yaparak tekrardan ilçemiz ayağa kalkacaktır." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri ise Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a teşekkür etti.



Kaynak : PHA